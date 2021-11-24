Toyota Tacuma превратили в 'Такозиллу'

Японская компания Toyota презентовала концептуальный кемпер на базе популярного пикапа Tacuma. Автомобиль представили на ежегодной выставке тюнинга и аксессуаров SEMA-2021.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Эффектная новинка посвящена кемперам на базе автомобилей Toyota прошлых лет, а также растущему спросу на машины для активного отдыха и туризма.

Проект получил название Tacozilla Tacoma Camper. Автомобиль выполнен в стилистике кемперов 70-х и 80-х годов прошлого века. Основой для создания концепта послужил пикап Toyota Tacoma TRD Sport. Концепт создан командой профессионалов из компании Toyota Motorsports Garage, которая много лет занимается модернизацией автомобилей бренда под индивидуальные запросы клиентов.

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На смену штатному грузовому кузову было решено установить каркас собственной конструкции, чтобы человек высотой свыше 1,83 м мог спокойно стоять в полный рост. Кроме того, в кемпере должно быть достаточно пространства для расположения необходимых аксессуаров для отдыха.

Рама пикапа была доработана и усилена. Между кабиной и жилым пространством был сделан проход. Это потребовало усиления всей конструкции, чтобы на бездорожье кабина и жилой отсек работали на скручивание синхронно. Также автомобиль получил оригинальные расширители задних крыльев и увеличенный на 50 мм дорожный просвет. Для передвижения по бездорожью на автомобиле установили соответствующие шины General Tire Grabber X3 размерностю 285/70 R17.

Каркас кемпера выполнили из алюминия, а чтобы обеспечить естественное освещение в крыше сделали откидное окно из лексана. Также машина получила топливный бак особой конструкции, чтобы пары топлива не попадали в жилой отсек. Кроме того, в моторном отсеке установили дополнительную АКБ, чтобы не забирать полезное пространство в салоне.

Компания Complete Customs из МакКинни, штат Техас, давний и надежный партнер Toyota, оказала поддержку в настройке и выполнила покрасочные работы. Пол кемпера изготовили из тикового дерева. В автомобиле есть ванная комната с душем с горячей водой, полностью функциональная кухня с плитой и раковиной, обеденный стол и просторное спальное место.

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