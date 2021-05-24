Tesla Model S, Audi RS E-Tron и Porsche Taycan посоревновались в драг-рейсе

Авторы YouTube-канала carwow сравнили Audi RS E-Tron GT, Porsche Taycan и Tesla Model S. Они вывели все три модели на драг-рейс, чтобы определить, кто быстрее.

За последние пару лет Model S стал настоящей сенсацией благодаря невероятным характеристикам драг-рейсинга. Автомобиль Tesla является прекрасным примером роскошного и быстрого электромобиля. Porsche и Audi хотят получить долю доли рынка Model S, и блогеры решили определить, достойны ли они этого. Об этом сообщает Motor1 (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Porsche и Audi является частью Volkswagen Group, которая владеет одними из самых престижных брендов в мире. Одним из преимуществ иметь несколько брендов есть возможность амортизации расходов на разработку новых продуктов.

В этом конкретном случае трансмиссия и технология Porsche Taycan используются в электромобиле Audi RS E-Tron. Между обеими моделями есть несколько тонких нюансов, из-за которых вождение в них немного отличается, но под кузовом они похожи. Это нормально, поскольку одних только внешних изменений достаточно, чтобы гарантировать существование обоих этих новых электромобилей.

У Porsche Taycan Turbo и Audi RS E-Tron GT одинаковые электродвигатели и аккумуляторные батареи, однако мощность разная. Первый имеет 687 лошадиных сил, а RS E-Tron GT может выдать только 647 лошадиных сил.

Tesla Model S Performance имеет целых 778 лошадиных сил, что делает ее самым мощным автомобилем в этой гонке. Однако, удалось ли ему победить?

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Bugatti Chiron Sport посоревновался в драг-рейсе с истребителем.