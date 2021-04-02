Tesla и Toyota совместно разработают платформу для электрических внедорожников – СМИ

Tesla и Toyota будут сотрудничать над разработкой небольшой электрической платформы для внедорожников. Это уже не первое сотрудничество автопроизводителей.

Toyota обеспечит платформу автомобиля, а Tesla поставит свою электронную платформу управления и программное обеспечение. Два производители еще не комментировали слухи, но если это окажется правдой, то может появиться доступный электрический внедорожник стоимостью всего 25 000 долларов. Об этом со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщает Carscoops.

Если эта информация действительно подтвердится, то транспортное средство, над которым они будут работать, получит ведущее в отрасли программное обеспечение Tesla и соединит его с надежностью, которой славится Toyota. В итоге две компании могли бы иметь очень привлекательный автомобиль.

Toyota уже объявила о планах электрифицировать 40 процентов своей линейки до 2025 года и 70 процентов к 2030 году. Однако бренд не объявил о полностью электрическом будущем, вместо этого взяв на себя обязательства производить штекеры в гибридах, полностью электрических авто и с водородными топливными элементами.

Ранее Toyota и Tesla уже работали вместе. В 2010 году японский производитель автомобилей приобрел долю акций Tesla в размере 50 миллионов долларов и работал с тогдашним стартапом над разработкой электрического RAV4. По состоянию на июль 2016 Toyota имела 1,43% акций Tesla, но полностью продала эту долю в 2017 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota вскоре представит новый электрический кроссовер. Его построят на платформе e-TNGA, которая может использоваться на автомобилях с разной длиной, шириной, колесной базой и высотой.