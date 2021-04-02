Tesla і Toyota спільно розроблять платформу для електричних позашляховиків – ЗМІ

Tesla і Toyota будуть співпрацювати над розробкою невеликої електричної платформи для позашляховиків. Це вже не перша співпраця автовиробників.

Toyota забезпечить платформу автомобіля, а Tesla поставить свою електронну платформу управління та програмне забезпечення. Два виробники ще не коментували чутки, але якщо це виявиться правдою, то може з'явитися доступний електричний позашляховик вартістю лише 25 000 доларів. Про це з посиланням на південнокорейські ЗМІ повідомляє Carscoops.

Якщо ця інформація дійсно підтвердиться, то транспортний засіб, над яким вони будуть працювати, отримає провідне в галузі програмне забезпечення Tesla і поєднає його з надійністю, якою славиться Toyota. У підсумку дві компанії могли б мати дуже привабливий автомобіль.

Toyota вже оголосила про плани електрифікувати 40 відсотків своєї лінійки до 2025 року і 70 відсотків до 2030 року. Однак бренд не оголосив про повністю електричне майбутнє, замість цього взявши на себе зобов'язання виробляти штекери в гібридах, повністю електричних авто та з водневими паливними елементами.

Раніше Toyota і Tesla вже працювали разом. У 2010 році японський виробник автомобілів придбав частку акцій Tesla у розмірі 50 мільйонів доларів і працював із тодішнім стартапом над розробкою електричного RAV4. Станом на липень 2016 року Toyota мала 1,43% акцій Tesla, але повністю продала цю частку в 2017 році.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Toyota незабаром презентує новий електричний кросовер. Його побудують на платформі e-TNGA, яка може використовуватися на автомобілях з різною довжиною, шириною, колісною базою та висотою.