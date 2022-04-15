Суперкар TS900 Apex Hybrid Hypercar готовится к дебюту

На автосалоне в Лондоне, который открывается 21 апреля, компания Tushek из Словакии представит суперкар TS900 Apex. По словам производителя, это самый легкий гибридный автомобиль на планете.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В основе конструкции лежит пространственный каркас из хром-молибденовой стали с углепластиковыми усилителями. Внешние панели выполнены из углеволокна.

Спорткар оснащен гибридным силовым агрегатом E-Direct Drive, состоящим из доработанного двигателя Audi 4.2 V8 и двух электромоторов, каждый из которых отвечает за привод своего колеса. Суммарная мощность такого комплекта составляет 1351 л.с., а крутящий момент достигает 1680 Нм. На разгон до первой "сотни" купе требуется 2,3 секунды, а максимальная скорость достигает 380 км/ч.

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Всего компания Tushek планирует реализовать 36 экземпляров купе TS900 Apex, а также 12 трековых версий TS900 RacerPro. В последнем случае удельная мощность модели – 1,13 л.с. на кг веса.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lamborghini представила трековый суперкар.