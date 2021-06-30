Subaru анонсировала новое поколение WRX

Компания Subaru показала первый тизер нового поколения седана WRX. Новинка дебютирует осенью нынешнего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новое поколение Subaru WRX будет представлено базовой версией, а также более мощной и агрессивной WRX STI.

Подобно другим моделям компании, которые уже обновили, WRX будет использовать новую глобальную платформу SGP (Subaru Global Platform). Новина будет выполнена в фирменном стиле, который уже примерили на себя такие популярные модели, как Outback и Forester. В частности, модель получит новую более выразительную облицовку радиатора, LED-фары с С-образными ДХО, а от своих предшественников – характерный капот с широким воздухозаборником, который обеспечит приток воздуха к двигателю и интеркулеру.

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Что касается технической начинки, то WRX будет оснащаться турбированным 2,4-литровым 264-сильным мотором, который уже используется на американских моделях Ascent, Legacy и Outback. Что же качается версии WRX STI, то она получит форсированную версию этого двигателя, а мощность ожидается около 400 л.с. Автомобиль будет оснащаться фирменной симметричной системой полного привода с функцией векторизации тяги.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США редкую Subaru Impreza 22B STi продали за $312 тысяч. Версия 22B STi был построен в ограниченном количестве в честь третьей подряд победы Subaru в чемпионате мира по ралли.