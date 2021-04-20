В США редкую Subaru Impreza 22B STi продали за $312 тысяч

В США на аукционе Bring A Trailer продали редкий Subaru Impreza 1998 года с 40 000 км на одометре за 312 555 долларов.

Это одна из 400 моделей Subaru Impreza 22B STi, окрашенная в фирменный цвет World Rally Blue. В 2020 году ее импортировали в Соединенные Штаты, и сейчас решили пустить с молотка. Об этом сообщили в Bring A Trailer.

22B STi был построен в ограниченном количестве в честь третьей подряд победы Subaru в чемпионате мира по ралли, а также 40-летия японской компании.

Оснащен заказным 2,2-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, автомобиль производил 280 лошадиных сил и 363 Нм. Привод передается на все четыре колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач с регулируемым водителем центральным дифференциалом с электронной блокировкой. От 0 до 100 км/ч 22B STi разгонялся за 4,7 секунды.

Другие штрихи, которые отличали 22B от обычных моделей WRX, включали вентиляционный алюминиевый капот с большим "совком", расширенные колесные арки и регулируемое заднее крыло.

Дополнительное оборудование включало защитные противотуманные фары STi, боковые зеркала, стеклоочиститель заднего стекла, 17-дюймовые золотые колеса BBS с красными тормозными суппортами STi, и подвеску с заводскими амортизаторами Bilstein.

Внутри 22B оснащен сиденьями Recaro, которые отделаны черной тканью с синими вставками и контрастными красными строчками. Также есть автоматический климат-контроль и электростеклоподъемники.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, еще один из 400 Subaru Impreza 22B STi продавали на аукционе в прошлом году. За тот экземпляр просили $370 000.