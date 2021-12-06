Стартовало голосование за 'Автомобиль года' в Украине 2022

В рамках национальной акции "Автомобиль года в Украине" с 6 декабря на сайте конкурса началось голосование за звание "Легковой автомобиль 2022" и "Кроссовер/SUV 2022", которое продлится до 31 января 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов акции. Кроме главных номинаций, голосование за которые обязательны для зачисления голоса, в акции также будут определяться победители таких дополнительных и специальных номинаций.

Дополнительные номинации:

Легковой автомобиль премиум сегмента;

Кроссовер/SUV премиум сегмента;

Легковой электромобиль;

Электрокроссовер/SUV;

Плагин-гибридный легковой автомобиль;

Плагин-гибридный кроссовер/SUV;

Видео дня

Гибридный автомобиль;

Соотношение цена/качество;

Дизайн;

Спортивный автомобиль.

Специальные номинации:

Легковой автомобиль люкс-сегмента;

Кроссовер/SUV люкс-сегмента.

По результатам голосования общественного жюри будут определены по 5 финалистов в главных номинациях "Легковой автомобиль 2022" и "Кроссовер/SUV 2022", протестующих в феврале на финальном тест-драйве экспертное жюри. По сумме баллов обоих жюри в марте 2022 года будут названы победители.

В акции также представлены автомобили легкового коммерческого сегмента в номинациях "Пикап", "Компактный фургон" и "Фургон", но голосовать за такие автомобили будет только экспертное жюри в составе отдельной группы журналистов.

Традиционно среди всех проголосовавших еженедельно будут разыгрываться полезные автоподарки – талоны на топливо, автомобильные пылесосы и компрессоры, набор инструментов и т.д.

Напомним, что в прошлом году победителями национального конкурса "Автомобиль 2021 года" стали Skoda Octavia и Peugeot 2008.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, жюри европейского конкурса "Автомобиль 2021 года" назвало победителя, которым стал хэтчбек Toyota Yaris.