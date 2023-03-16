Стали известны украинские цены на новый кросс-седан Citroen C4 X

Французская компания Citroen готовится к украинскому дебюту кросc-седана C4 X. Автомобиль объединяет элегантность фастбека с современными характеристиками кросовера.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Citroen C4 X был представлен летом прошлого года, а совсем скоро новинка станет доступна украинским покупателям. Автомобиль создан на базе популярной модели С4, но отличается кузовом фастбек и "внедорожными" деталями экстерьера.

Благодаря увеличенной до 4,6 м длине автомобиль обеспечивает больший комфорт для пассажиров на задних сидениях. Кроме того, новинка имеет вместительный багажник объемом 510 л.

На украинском рынке Citroen С4 Х будет предложен с тремя двигателями и двумя вариантами коробки передач. Таким образом клиенты смогут выбирать из пяти модификаций и двух комплектаций новинки.

Фанам активного драйва адресована версия с бензиновым 130-сильным мотором 1,2 PureTech 130, который работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Для тех, кто часто путешествует на большие расстояния подготовили экономичный 130-сильный турбодизель 1.5 BlueHDi 130 с аналогичным "автоматом". Для корпоративных покупателей и рациональных клиентов предусмотрена базовая версия с бензиновым мотором 1.2 PureTech 100 мощностью 100 л.с., который работает в тандеме с 6-ступенчатой МКП.

Что касается комплектаций, то в Украине новинка будет доступа в версиях Feel и Shine. Уже в версии Feel автомобиль имеет широкий ассортимент опций: круиз-контроль, ABS, ESP, Hill Start Assist, климат-контроль, подогрев передних кресел, зеркала заднего вида с функцией обогрева и электроприводами, задние датчики парковки и камеру заднего вида, светодиодные фари ECO LED, стайлинг-пакет Glossy Black и 17-дюймовые легкосплавные диски Mariem. В салоне новинки есть 10-дюймовий сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы с беспроводным подключением Android Auto и Apple Car Play. В отделке интерьера используется комбинированная ткань оббивкой в комбинации черного и серого цветов.

В топовой комплектации Shine к перечисленному списку добавлены дополнительные опции, в том числе пакет "Безопасность", система автоматического переключения дальнего света High Beam Assist, подогрев заднего ряда сидений, передние датчики парковки, кресла повышенного комфорта Advanced Comfort, комбинированная отделка из ткани и эко-кожи, проекционный дисплей, навигационная система IVI High digital, стайлинг-пакет Silver Grey. Кроме того, покупателям будет предложен список опций и дополнительного оснащения, который позволить максимально персонализировать новинку в соответствии с потребностями клиента.

Интересной особенностью C4 X является фирменное приложение MyCitroёn для смартфонов, благодаря которому владелец сможет контролировать параметры авто и отслеживать важную информацию. Он включает в себя четыре основных раздела: "Статистика", "Мои поездки", "Обслуживание" и "Автомобиль". С его помощью можно анализировать свои поездки, посмотреть информацию о дистанции пробега и расходе топлива, отследить геолокацию автомобиля и т.д.

Цены на Citroen C4 X в комплектации Feel c мотором 1.2 PureTech 100 с системой Start/Stop и 6-ступенчатой МКП стартует с 895030 грн. За 130-сильный вариант с 8-ступенчатым "автоматом" просят от 1002330 грн. Дизельная версия 1.5 BlueHDi 130 S&S обойдется минимум в 1047100 грн. Модели в исполнении Shine c бензиновым двигателем 1.2 PureTech 130 стартует с 1097420 грн, а дизельная версия 1.5 BlueHDi 130 S&S обойдется минимум в 1142190 грн.

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