Стали известны украинские цены и комплектации нового Lexus LX

В середине октября компания Lexus презентовала новое поколение флагманского внедорожника Lexus LX. Новинка демонстрирует эффектный дизайн в новой стилистике бренда, инновационные технологии и роскошный салон.

Как стало известно АвтоОбоз, роскошный внедорожник Lexus LX появится в Украине совсем скоро. Автомобиль будет доступен в двух комплектациях – LX 500d Luxury и LX 600 Superior.

Версия LX 500d получила в свое распоряжение дизельный двигатель объемом 3,3 литра, который выдает 300 л.с. и 700 Нм. Бензиновая версия LX 600 имеет в своем арсенале 3,4-литровый V6, мощность которого достигает 415 л.с., а момент – 650 Нм. В обоих случаях за передачу момента ко всем ведущим колесам отвечает 10-ступенчатый "автомат" с улучшенным быстродействием.

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Несмотря на премиальный статус, Lexus LX может справиться практически с любым бездорожьем. Он имеет великолепные показатели геометрической проходимости. В версии с бензиновым мотором автомобиль имеет центральный межосевой дифференциал с функцией принудительной блокировки, а дизельная модификация оснащена еще и двумя межколесными дифференциалами.

Как и прежде, Lexus LX технически во многом унифицирован с Toyota Land Cruiser. У них общая рама, трансмиссия. Колесная база – 2850 мм – не изменилась по сравнению с предшественником. Сохранены и внедорожные параметры — дорожный просвет (225 мм), углы въезда и съезда.

Высокий уровень комфорта на любых дорожных покрытиях обеспечат адаптивная система регулирования жесткости подвески, а также система автоматического регулирования высоты кузова, который имеет 4 положения.

Интерьер Lexus LX существенно отличается от родственного Toyota Land Cruiser. Автомобиль получил цифровой кокпит с электронной шкалой приборов и два экрана по центру передней панели. Верхний диагональю 12,3 дюйма отвечает за медиасистему, настройки автомобиля и навигатор. А нижний 7-дюймовый управляет климат-контролем и ездовыми режимами, в том числе, внедорожными.

Lexus LX имеет камеры кругового обзора, а система Multi-Terrain Monitor позволяет отображать на экране изображение под передней и задней частями машины. В списке базовых опций появилась система запуска двигателя по отпечатку пальца. Для меломанов подготовили несколько аудиосистем, включая премиальную Mark Levinson с 25 динамиками.

Бензиновая версия будет предложена с роскошным четырехместным салоном. Сзади располагаются два раздельных кресла с индивидуальными регулировками и функциями массажа. Кроме того, можно сложить правое переднее кресло, что позволит увеличить расстояние между рядами до 1100 мм. Еще у правого пассажира есть выдвижная подставка для ног. Также в VIP-салоне есть сенсорный дисплей в центральном подлокотнике, два 11,6-дюймовых дисплея медиасистемы и дополнительные воздуховоды на потолке.

Стоимость LX 500d Luxury стартует с отметки 3286000 грн., а за версию LX 600 Superior просят не менее 3919000 грн. Заказы уже принимаются отечественными дилерами.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lexus показала первый электромобиль бренда во всей красе.