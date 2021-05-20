Стали известны характеристики и цены обновленного Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq получила множество усовершенствований и стала немного дороже. Автопроизводитель рассказал о характеристиках и стоимости обновленной модели.

Диапазон цен начинается с 27 560 фунтов стерлингов для пятиместной модели в комплектации SE с 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем на 148 лошадиных сил. Самая дорогая модель стоит 43 395 фунтов стерлингов, имеет семь мест и двигатель 2.0 TDI 4x4 DSG L & K мощностью 197 л.с. Об этом сообщает сайт Auto Express.

Всем версиям модифицировали внешний облик, который отличается новой решеткой радиатора, обновленными фарамы и иным дизайном капота. В задней части новый бампер получил диффузор, а на двери багажника появился более выразительный спойлер. Задние фонари также обновленные.

Линейка двигателей состоит из трех бензиновых и двух дизельных двигателей. Последние теперь оснащены системой очистки выхлопных газов. Линейка дизелей имеет 2,0-литровый агрегат мощностью 148 л.с. и 2,0-литровый TDI мощностью 197 л.с., который доступен на моделях SE L и выше.

Бензиновый ряд включает 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 148 л.с. и 2,0-литровый турбобензиновый агрегат мощностью 187 л.с. в версиях SE L и выше. В верхней части ассортимента в горячей версии vRS предлагается 2,0-литровый бензиновый агрегат с турбонаддувом мощностью 242 л.с.

Модели SE стоят от 27 560 фунтов стерлингов и оснащены светодиодными передними и задними фарами и цветным многофункциональным бортовым компьютером.

Далее идет SE L, цена на который начинается от 31 895 фунтов стерлингов. Он имеет 19-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары Matrix, систему погодного освещения и хромированные рельсы на крыше.

Модели SportLine стоят от 35 805 фунтов стерлингов и оснащены адаптивными светодиодными фарами Matrix, динамическими задними фонарями, камерой заднего вида, а также большими легкосплавными колесами, более спортивным обвесом и интерьерными деталями.

На самые высокие модели L & K цены начинаются от 41 720 фунтов стерлингов. Они оснащены комплектом, содержащий все упомянутое ранее, а также вентилируемыми кожаными передними сиденьями и виртуальным дисплеем.

Системы безопасности на Kodiaq также были усовершенствованы, поэтому система автоматического экстренного торможения теперь может распознавать пешеходов и велосипедистов, а радиолокационные задние датчики могут определить, будет ли сзади сбита машина, и могут подготовить к этому салон за долю секунды.

Обновленные Skoda Kodiaq можно заказать с начала июня, а поставки ожидаются с июля.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Skoda представила Fabia четвертого поколения.