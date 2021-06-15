SsangYong начал выпуск электрического кроссовера

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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SsangYong начал выпуск электрического кроссовера

Корейская компания SsangYong Motors поделилась своими планами на ближайшее будущее. Благодаря переговорам с новыми инвесторами производитель пообещал ускорить программу разработки новых моделей.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Напомним, что в декабре прошлого года SsangYong начал процедуру банкротства, но, к счастью, переговоры с группой потенциальных инвесторов на неопределенное время отложил этот процесс. И теперь, чтобы привлечь внимание акционеров, в компании представили планы на ближайшее будущее.

В компании SsangYong анонсировали планы на будущее
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Разработка новых автомобилей занимает центральное место в этом процессе и достигается за счет снижения затрат и повышения эффективности системы производства и управления человеческими ресурсами.

Первый ощутимый результат – первый электромобиль SsangYong – Korando e-Motion, разработанный в рамках проекта E100. Производство новинки стартовало 14 июня. Новинка оснащена электромотором мощностью 190 л.с. и питается от батареи емкостью 61,5 кВтч. Она способна преодолеть расстояние свыше 300 км. Из-за ограниченных поставок полупроводников, затрагивающих всех производителей, Korando e-Motion ожидается в продаже в странах ЕС и Великобритании в конце года.

Компания активизировала разработку своего следующего электромобиля, внедорожника среднего размера под названием J100

Компания также объявила, что активизировала разработку своего следующего электромобиля, внедорожника среднего размера под названием J100, который планируется запустить в 2022 году.

В начале нынешнего года компания представила обновленный пикап Rexton Sports

Напомним, что в начале нынешнего года компания представила обновленный пикап Rexton Sports длиной 5,1 м и его удлиненную до 5,4 м версию Rexton Sports Khan. Он оснащается 2,2-литровым турбодизелем мощностью 187 л.с. В паре с ним предлагается "механика" или 6-ступенчатый "автомат" Aisin. Также покупатели могут выбирать между задним или полным приводом с понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, SsangYong показал обновленный внедорожник Rexton

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