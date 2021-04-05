Пикап Ssangyong Rexton Sports раскрыли до премьеры

Изображение Ssangyong Rexton Sports просочились до официальной премьеры. Пикапу немного обновили экстерьер и интерьер.

Модели изменили переднюю часть. Она имела дизайн, подобный существующего флагманского внедорожника Rexton, но теперь отошла от него. Здесь новая решетка радиатора, над которой установили надпись "Khan", и вертикальные светодиодные противотуманные фары. Об этом сообщает сайт Auto Tribune.

Боковые стороны почти похожи на предыдущую модель. Предлагаются различные варианты новых колес: 17-дюймовые, 18-дюймовые в двух цветах и 20-дюймовые. Сзади установили светодиодные фонари и черную панель, на которой пишет "Sports". Также пикапу добавили новый цвет – зеленая Amazonia.

Интерьер имеет то же планирования, что и предыдущая модель, и большинство спецификаций, таких как 9,2-дюймовый информационно-развлекательный дисплей и 7-дюймовая приборная панель.

Силовая установка тоже не изменилась. Здесь осталась комбинация 2,2-литрового дизельного двигателя и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, но мощность немного улучшена. Теперь агрегат выдает 187 лошадиных сил. Официальная презентация модели ожидается в апреле.

Как сообщал OBOZREVATEL, SsangYong обновил внедорожник Rexton, который получил большую восьмиугольную облицовку радиатора, новый бампер и светодиодные фары.