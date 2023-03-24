SsangYong Motor переименовали в KG Mobility

После покупки SsangYong Motor крупным южнокорейским холдингом KG Group в прошлом году, новые владельцы решили поменять имя автопроизводителя на KG Mobility. Возрождённая компания сконцентрирует свое внимание на электромобилях, системах автопилота и искусственном интеллекте. На домашнем автошоу в Сеуле, где состоится презентация KG Mobility, компания планирует представить 16 концептуальных и серийных моделей, а также расскажет о стратегии возрождения.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Решение об окончательном переименовании было принято на собрании акционеров. KG Mobility получит видоизмененный логотип, который сохранит элементы прежней эмблемы SsangYong. Также компания представила новый фирменный слоган – Go Different. KG Mobility.

В соответствии с представленным анонсом, KG Mobility планирует расширить свою деятельность за рамки "традиционного производства и продажи автомобилей", и уделять больше внимания вопросам мобильности и электронных технологии. В рамках стратегии возрождения предполагается разработка электрических платформ, систем автоматического и полуавтоматического управления, а также вопросам искусственного интеллекта. Также во второй половине нынешнего года KG Mobility организует продажу сертифицированных автомобилей на вторичном рынке, а позже откроет подразделение по изготовлению машин по индивидуальным заказам.

Компания готовит большую экспозицию на предстоящем в конце марта автошоу в Сеуле. На стенде будут представлены сразу 16 концептуальных и серийных машин, включая новый кроссовер Torres EVX, а также опытные образцы электромобилей KR10, O100 и F100.

Стоит отметить, что это не первое переименование корейского производителя. Свою историю она ведет с 1954 года, когда была основана компания Ha Dong-Hwan Motor. В 1977 году ее переименовали в Dong-A Motor, а с 1988 года она получила название SsangYong Motor. За 69-летнюю историю у компании несколько раз менялись собственники. Сначала ее поглотил Daewoo Group, затем ее приобрел китайский холдинг SAIC, а последними владельцами был индийский концерн Mahindra & Mahindra. В августе прошлого года после неудавшейся сделки с Edison Motors, в августе прошлого года компания SsangYong была приобретена южнокорейской KG Group.

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