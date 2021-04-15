Незрячий гонщик намерен разогнать 800-сильное авто до свыше 320 км/ч

Американский гонщик Дэн Паркер планирует побить прежний рекорд скорости, установленный в 2012 году.

Об этом сообщает портал Carscoops. Мировой рекорд в настоящее время принадлежит британцу Майку Ньютону – 322,6 км/ч.

Дэн Паркер и его рекордный 800-сильный Corvette robbreport.com

Паркер потерял зрение, когда в 2012 году попал в аварию на драг-рейсинге на своем Corvette 1963 года. Но это не остановило фаната скорости и он продолжает принимать участие в соревнованиях.

Паркер потерял зрение в результате аварии в гонках theblindmachinist.com

В предстоящем рекордном заезде будет использоваться специальная модификация C6 Corvette с 800-сильным мотором и системой связи, которая позволяет Паркеру общаться с командой поддержки. На испытаниях машины он смог развить скорость 240 км/ч и теперь замахнулся на мировой рекорд.

"Мой Corvette 2008 года – это специально созданный гоночный автомобиль, который проектировался мною. С помощью конкурса "Слепой водитель" мы не только продемонстрируем, что незрячий может безопасно управлять транспортным средством, но и что мы можем сделать это со скоростью более 200 миль в час. Вместе мы надеемся вдохновить людей с проблемами зрения и продемонстрировать свои способности, войти в историю, установив новый мировой рекорд, и показать потенциал новых технологий, таких как беспилотные автомобили, чтобы помочь незрячим людям преодолевать препятствия в повседневном передвижении".

Естественно, что Паркер не смог бы реализовать свои планы без команды единомышленников. В настоящее время ведутся работы по разметке рекордной трассы и построению координатных точек, которые помогут Паркеру ориентироваться в пространстве и сохранять прямолинейное движение в процессе рекордного заезда.

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