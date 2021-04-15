Незрячий гонщик вирішив розігнати 800-сильне авто до понад 320 км/год

Американський гонщик Ден Паркер планує побити світовий рекорд швидкості, встановлений у 2012 році.

Про це повідомляє портал Carscoops. Світовий рекорд наразі належить британцеві Майку Ньютону – 322,6 км/год (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

Ден Паркер та його рекордний 800-сильний Corvette robbreport.com

Паркер втратив зір, коли у 2012 році потрапив в аварію на драг-рейсингу на своєму Corvette 1963 року. Але це не зупинило фаната швидкості і він продовжує брати участь у змаганнях.

Паркер втратив зір унаслідок аварії в перегонах theblindmachinist.com

У майбутньому рекордному заїзді буде використовуватися спеціальна модифікація C6 Corvette з 800-сильним мотором та системою зв'язку, яка дозволяє Паркеру спілкуватися з командою підтримки. На випробуваннях машини він зміг розвинути швидкість 240 км/год й тепер замахнувся на світовий рекорд.

"Мій Corvette 2008 року – це спеціально створений гоночний автомобіль, який проектувався мною, – коментує Ден Паркер. – За допомогою конкурсу" Сліпий водій "ми не тільки продемонструємо, що незрячий може безпечно керувати транспортним засобом, а й що ми можемо зробити це з швидкістю більше 200 миль в годину".

"Разом ми сподіваємося надихнути людей з проблемами зору та продемонструвати свої здібності, увійти в історію, встановивши новий світовий рекорд, та показати потенціал нових технологій, таких як безпілотні автомобілі, щоб допомогти незрячим людям долати перешкоди у повсякденному пересуванні", – розповідає Ден Паркер.

Природно, що Паркер не зміг би реалізувати свої плани без команди однодумців. Наразі ведуться роботи з розмітки рекордної траси та побудови координатних точок, які допоможуть Паркеру орієнтуватися в просторі та зберігати прямолінійний рух у процесі рекордного заїзду.

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