Сколько стоят популярные "евробляхи" для украинцев по новым правилам: обзор рынка

На время действия военного положения в Украине "евробляхи" – б/у авто из-за рубежа – сильно подешевели. Правительство временно отменило оплату ввозной пошлины и налог на добавленную стоимость.

Но необходимо оплатить сбор в пенсионный фонд 3-5% от стоимости транспортного средства (легковые авто, прицепы, мототехника, грузовые, прочее). Даже с учетом этого подержанные машины сильно подешевели и теперь доступны почти каждому. АвтоОбоз рассказывает, сколько теперь могут платить украинцы за наиболее популярные "евробляхи".

Популярнейший немецкий хэтчбек VW Golf часто выбирают украинские автомобилисты, если присматривают б/у модель из Европы. Такой экземпляр стоимостью около 5000 евро – хороший вариант.

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С учетом сборов в пенсионный фонд итоговая цена вырастает до 5150-5250 евро. Выгодно, особенно учитывая, что по прежним требованиям полной оплаты растаможки автомобиль стоил бы около 8000 евро.

Еще один бестселлер – VW Passat. Вместительный и надежный автомобиль нравится очень многим. Автомобиль 2009 года с пробегом 250 000 км предлагают за 3500 евро. Дешево, но машина наездила очень много.

С другой стороны, она сумеет преодолеть еще как минимум 100 000 км. Украинцы купить такой VW Passat могут за 3600-3700 евро и ездить долго и счастливо.

Но реально найти вариант еще дешевле – все зависит от уровня индивидуальных требований. Например, старый седан 2002 года с пробегом 230 000 км оценили всего в 2000 евро. Итоговая стоимость для нас – 2060-2100 евро.

В последнее время популярными автомобилями в Украине стали минивэны. Большие, практичные автомобили позволяют принять до 7-9 пассажиров с небольшим багажом. Или 5 человек и еще более вместительный багажник.

Есть предложения по продаже Citroen C8. За модель 2004 года выпуска с пробегом 200 000 км просят 4000 евро. То есть итоговая цена составит 4150-4200 евро.

Без Octavia мы здесь точно не обойдемся. Пожалуйста – 5300 евро за экземпляр 2010 года. Значит, заплатить придется 5500-5600 евро. Прежняя итоговая цена со всеми таможенными платежами составила бы 7700 евро.

Эти популярные модели и их цены можно использовать как ориентир. Кроме того, стоит учитывать необходимый набор документов, с которым б/у автомобиль можно ввезти в Украину:

Таможенная декларация на транспортное средство;

Акт таможенного досмотра, полученный при пересечении границы;

Техпаспорт на авто;

Договор купли-продажи транспортного средства.

И не стоит забывать про сертификат соответствия транспортного средства экологическим нормам. В случае его отсутствия оформление стоит 1400-1500 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине все же могут вернуть платную растаможку автомобилей. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в парламенте.