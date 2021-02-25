Skoda рассказала о Fabia нового поколения

Хэтчбек Skoda Fabia четвертого поколения обещают сделать наиболее аэродинамическим автомобилем в своем классе и его создадут на платформе MQB-A0. Компания опубликовала официальные фотографии прототипа авто и назвала основные технические характеристики.

Автомобиль будет длиной 4107 мм, что на 110 мм больше предшественника, а размер колесной базы вырастет до 2564 миллиметров. Объем багажного отделения увеличится до 380 л, а если сложить задние сиденья полезное пространство возрастет до 1190 литров. Об этом сообщили в Skoda.

Коэффициент лобового сопротивления в модели уменьшится с 0,32 до 0,28. Базовым мотором станет 1,0-литровый трехцилиндровый атмосферный бензиновый агрегат. Он будет доступен в двух вариантах: на 65 или 80 лошадиных сил. Трансмиссия – пятиступенчатая МКП. Кроме того, будут доступны наддувные версии этого агрегата мощностью 95 и 110 лошадиных сил.

На вершине линейки окажется 1,5-литровая "турбочетверка", которая развивает 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента и будет действовать вместе с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

Хэтчбек получил широкий спектр систем безопасности и помощи. Он может иметь до девяти подушек безопасности, а все пассажирские сиденья оснащены креплениями ISOFIX и креплениями для детских кресел.

Установлен пакет Travel Assist, который обеспечивает автоматизированные функции вождения. В частности, систему помощи при парковке и детектор препятствий.

Премьера автомобиля должна состояться до конца 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Skoda представила спортивную версию электрического кроссовера Enyaq. Он имеет черный декор, большие легкосплавные диски и заниженную подвеску.