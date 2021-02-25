Skoda рассказала о Fabia нового поколения

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
2,2 т.
Skoda Fabia

Хэтчбек Skoda Fabia четвертого поколения обещают сделать наиболее аэродинамическим автомобилем в своем классе и его создадут на платформе MQB-A0. Компания опубликовала официальные фотографии прототипа авто и назвала основные технические характеристики.

Автомобиль будет длиной 4107 мм, что на 110 мм больше предшественника, а размер колесной базы вырастет до 2564 миллиметров. Объем багажного отделения увеличится до 380 л, а если сложить задние сиденья полезное пространство возрастет до 1190 литров. Об этом сообщили в Skoda.

Задняя часть Skoda Fabia

Коэффициент лобового сопротивления в модели уменьшится с 0,32 до 0,28. Базовым мотором станет 1,0-литровый трехцилиндровый атмосферный бензиновый агрегат. Он будет доступен в двух вариантах: на 65 или 80 лошадиных сил. Трансмиссия – пятиступенчатая МКП. Кроме того, будут доступны наддувные версии этого агрегата мощностью 95 и 110 лошадиных сил.

На вершине линейки окажется 1,5-литровая "турбочетверка", которая развивает 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента и будет действовать вместе с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

Коэффициент лобового сопротивления в модели уменьшится с 0,32 до 0,28

Хэтчбек получил широкий спектр систем безопасности и помощи. Он может иметь до девяти подушек безопасности, а все пассажирские сиденья оснащены креплениями ISOFIX и креплениями для детских кресел.

Установлен пакет Travel Assist, который обеспечивает автоматизированные функции вождения. В частности, систему помощи при парковке и детектор препятствий.

Премьера автомобиля должна состояться до конца 2021 года.

Модель получила систему помощи при парковке

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Skoda представила спортивную версию электрического кроссовера Enyaq. Он имеет черный декор, большие легкосплавные диски и заниженную подвеску.

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