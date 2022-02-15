Skoda презентовала спортивный хэтчбек Fabia Monte Carlo

Чешская компания Skoda представила новую спортивную версию популярного хэтчбека Fabia. Автомобиль ожидается у дилеров летом нынешнего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Fabia является одним из бестселлеров марки и давно завоевала сердца покупателей. Нынешняя четвертая генерация модели дебютировала в мае прошлого года, а теперь пришло время расширить семейство спортивной версией Monte Carlo.

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От своих собратьев Monte Carlo отличается яркой окраской с черным контрастным декором и "именными" эмблемами. На выбор будут предложены семь цветов, а в качестве опции можно будет заказать черную крышу.

Узнать новинку можно будет по черной облицовке радиатора, корпусам зеркал, молдингам и переднему спойлеру, а также особым 18-дюймовым легкосплавным дискам с черными вставками. Дополняет образ затемненная светотехника и тонированные стекла.

Не менее выразительно выглядит интерьер новинки. Для модели подготовили особые варианты отделки с цветными вставками. Кроме того, покупатели получат спортивные сидения, а руль обшит перфорированной кожей. Специально для новинки разработали опционный вариант цифровой приборной панели с 10,25-дюймовой шкалой приборов.

Приветственная картинка на сенсорном дисплее инфо-развлекательной системы получит собственную графику с символикой модели. Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами инфо-развлекательной системы с диагональю от 6,5 до 9,2 дюйма.

За безопасность отвечают 9 подушек безопасности, а также широкий ассортимент электронных помощников. В частности, в комплект Travel Assist, вошли адаптивный круиз-контроль, ультразвуковые датчики и камеры, а также система поддержания движения в полосе. Кроме того, версия Monte Carlo в стандартной комплектации имеет светодиодные светотехнику, а в качестве опции предусмотрены фары и фонари Full LED.

Стоит также отметить, что Monte Carlo тщательно проработана с точки зрения аэродинамики. Автомобиль имеет коэффициент аэродинамического сопротивления Сх 0.28, что является лучшим результатом в классе. Одним из элементов улучшения аэродинамики являются активные заслонки радиатора.

Базовая версия Monte Carlo оснащается 3-цилиндровым атмосферным мотором 1.0 MPI EVO, который развивает 80 л.с. и 93 Нм. Он работает в паре с 5-ступенчатой "механикой". Эта же трансмиссия используется на более мощной турбированной версии 1.0 TSI EVO, которая имеет в своем арсенале 95 л.с. и 175 Нм. Для еще одного трехцилиндрового мотора TSI EVO (110 л.с, 200 Нм) будут предложены 6-ступенчатая "механика" или 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия DSG с двумя сцеплениями. Для топового варианта будет доступен 4-цилиндровый турбомотор 1.5 TSI EVO (150 л.с., 250 Нм) и 7-ступенчатая роботизированная КП DSG. Эта модификация способна разгоняться до 225 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает 8 секунд.

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