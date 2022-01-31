Skoda представила новый электрокросс Enyaq Coupe iV. Видео

Чешская компания Skoda презентовала свое новое детище – купеобразный электрический кроссовер Enyaq Coupe iV и его спортивную версию RS. Автомобиль пополнит семейство экологически чистых машин бренда.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый кроссовер построен на основе ранее представленной модели Enyaq iV. От него он унаследовал элементы силового агрегата и тяговые батареи.

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Начальная комплектация Coupe iV 60 будет доступна с одним мотором мощностью 180 л.с., а питание для него обеспечит аккумулятор на 62 кВтч. На ступеньку выше будет располагаться версия Coupe iV 80 с 204-сильным двигателем, питание для которого обеспечит батарея емкостью 77 кВтч. Для топовой полноприводной модификации Coupe iV 80х предложат два электродвигателя суммарной мощностью 265 л.с. и АКБ на 82 кВтч.

Для спортивной модификации Enyaq Coupe RS iV подготовили два мотора суммарной мощностью 300 л.с. и батарею на 82 кВтч. С их помощью кроссовер способен развивать скорость до 180 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает 6,5 секунды.

Внешне новинка отличается от своего собрата более обтекаемым кузовом, что позволило снизить коэффициент сопротивления воздуху до 0.234 (у Enyaq 0.27). Благодаря этому запас хода может достигать 535 км.

Enyaq Coupe iV будет иметь расширенный базовую комплектацию, в которую войдут, в том числе, светодиодная оптика и панорамная крыша. В качестве опции покупателям предложат более крупные легкосплавные диски от 19 до 21 дюйма, матричный фары, а для особо требовательных покупателей будет доступна эффектная светодиодная облицовка радиатора Crystal Face.

Кузовные элементы до центральной стойки у версии "купе" будет аналогичны используемым на модели Enyaq. Новинка почти не отличается своими габаритными размерами, но из-за увеличенного наклона крыши багажное отделение сократилось в объем на 15 литров и теперь вмещает 570 л поклажи.

В продаже в Европе новинка ожидается весной нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda раскрыла украинские цены на обновленный Skoda Karoq.