Skoda презентовала компактный кроссовер Kushaq

В Индии презентован новый компактный кроссовер Skoda, получивший имя Kushaq

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Kushaq – новый представитель семьи кроссоверов чешского бренда, который создан специально для индийского рынка. Название Kushaq происходит от санскрита и переводится как "король" или "правитель".

Кроссовер построен на модульной платформе MQB A0 IN, а внешне новинка будет представлять собой адаптированный к серийному производству концепт Skoda Vision IN, представленный в прошлом году на автошоу в Нью Дели. Новинка имеет в длину около 4,2 м и займет нижнюю ступеньку среди кроссоверов бренда.

Это будет первая из четырех моделей концерна Volkswagen, которые пополнят ассортимент продукции автопроизводителя в рамках программы India 2.0. Все они будут производиться на предприятии в Индии и построены на модульной платформе MQB-A0-IN.

Kushaq имеет длину 4221 мм, ширину 1760 мм и высоту 1612 мм. Колесная база новинки – 2651 мм, а дорожный просвет – 188 мм.

Центральным элементом дизайна интерьера является 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы. В салоне предусмотрено много отделений для мелкой поклажи, а также разнообразные элементы фирменной концепции Simply Clever.

Объем багажника в зависимости от положения спинки заднего кресла – от 385 до 1405 л. В качестве опции будут доступны амбиентная подсветка, вентиляция передних кресел и шесть подушек безопасности.

Базовый мотор — бензиновый 3-цилиндровый турбомотор 1.0 TSI (115 л.с.) с "механикой" или 6-ступенчатым "автоматом". Для дорогих версий будет доступен 4-цилиндровый мотор 1.5 TSI (150 л.с.) с МКП или 7-ступенчатым "роботом" DSG (модели DQ200). Привод осуществляется на передние колеса.

Компании Skoda отводится на индийском рынке роль "локомотива" концерна Volkswagen. Разработкой индийской продукции бренда Skoda занимается творческий коллектив Технологического центра компании в городе Пуна, а локализация производства будет достигать 95%.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda отметила 120-летие в спорте выпуском специальной серии раллийных болидов Fabia.