Обновленный Skoda Kodiaq показали на видео

За неделю до мировой онлайн-премьеры компания Skoda выпустила видеотизер, в котором раскрываются первые подробности обновленного кроссовера Kodiaq.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль получит еще более выразительный дизайн передней части кузова с новой более вертикальной шестиугольной решеткой радиатора. Фары станут тоньше, чем раньше, и в сочетании с отдельным светодиодным модулем, расположенным под ними, создадут новый световой рисунок.

Задние фонари с фирменной "кристаллической" структурой также станут тоньше, но при этом сохранят характерные для моделей марки C-образные элементы.

Передний бампер получил более широкий воздухозаборник, обрамление из L-образных декоративных элементов с двух сторон, а также алюминиевую декоративную вставку.

Полноразмерный кроссовер Skoda Kodiaq дебютировал в 2016 году. За пять лет он разошелся по миру тиражом свыше 600 тысяч экземпляров, причем, модель была представлена на рынках 60 стран.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda рассказала о своих планах на 2021 год. В частности, в мае представят новое поколение модели Fabia.