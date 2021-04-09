Skoda Octavia вперше отримала версію Sportline

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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2,4 т.
Skoda Octavia вперше отримала версію Sportline

Чеська компанія Skoda розширює сімейство Octavia нової спортивної модифікацією Sportline.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинку можна буде замовити як з кузовом ліфтбек, так і у варіанті універсал.

Для Octavia Sportline передбачена широка палітра силових агрегатів потужністю від 115 до 204 к.с.

Відрізнити версію Sportline легко по чорним решітці радіатора, передньому та задньому спойлерам, тонованой світлотехніці та фірмової символіки чорного кольору. У стандартну комплектацію новинки увійшли 17-дюймові легкосплавні диски Pulsar у чорному кольорі, а за доплату можна встановити 18-дюймові диски Vega або 19-дюймові Taurus. На передніх крилах з'явилися шильдики Sportline.

Відрізнити версію Sportline легко по чорним решітці радіатора, передньому та задньому спойлерам, тонованой світлотехніці та фірмової символіки чорного кольору

Для Octavia Sportline передбачена широка палітра силових агрегатів, в тому числі з ГБО та в гібридному виконанні, потужністю від 115 до 204 к.с. Автомобіль можна вибрати як з переднім, так і з повним приводом, а у залежності від мотора в парі з ним працюватиме механічна або роботизована коробка передач DSG.

Новинку можна буде замовити як з кузовом ліфтбек, так і у варіанті універсал

В якості опції можна замовити адаптивне систему DCC, що дозволяє змінювати налаштування демпфірування підвіски в широкому діапазоні від максимально комфортного до спортивного. У салоні з'явилися нові оздоблювальні матеріали та чорні елементи декору. Спортивні крісла з вбудованими підголівниками оздоблені "дихаючою" тканиною ThermoFlux. Триспицеве спортивний багатофункціональний кермо несе емблему Sportline.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, оновлений кросовер Skoda Kodiaq показали на відео.

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