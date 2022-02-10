Singer показал свое видение легендарного Porsche Turbo

Компания Singer Vehicle Design из Калифорнии представила очередной проект рестомода на тему Porshe 911. Впервые мастера из Лос-Анджелеса взялись за машину с турбированным мотором.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Роб Диккинсон и его команда с 2009 года работает с автомобилями марки Porsche. Первоначально компания занималась реставрацией немецких спорткаров, а накопив достаточный опыт в этой области, представили в 2018 году свои первую самостоятельную работу – рестомод DLS. В 2021 году компания наделала много шума, показав внедорожный Singer ACS. Теперь пришло время замахнуться на легендарный 911 Turbo (930).

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Проект получил обозначение Turbo Study. Дизайн модели очень похож на классический 930-й, но как и у других машин компании, все кузовные панели изготовлены по новым формам из углепластика. Также машина оснащена совершенно новым силовым агрегатом. За основу был взят оппозитный атмосферный 3,8-литровый мотор, спроектированный компанией Williams Advanced Engineering для модели Singer DLS. Его оснастили двумя турбокомпрессорами, повысив мощность до 450 л.с. В паре с новым двигателем работает 6-ступенчатая МКП Hewland. Привод в зависимости от пожеланий клиента может быть, как задним, так и полным.

Презентация на публике намечена на "Фестивале скорости" в Гудвуде, который состоится в июне. Стоимость новинки пока не сообщается, но судя по "ценникам" на прежние проекты, она будет на уровне $2 млн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche готовит обновление для модели 911.