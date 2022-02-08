Porsche готовит фейслифтинг для 911 и тестирует кабриолет

Немецкая компания Porsche готовит плановое обновление для своей культовой модели 911. Первые прототипы версии с кузовом кабриолет замечены на зимних тестах.

Об этом сообщает портал Carscoops. Ранее мы уже рассказывали о тестах версии купе. Теперь в объективы попал прототип кабриолета. Новинка будет отличаться видоизмененным бампером с увеличенными воздухозаборниками. Также ожидаются новые светодиодные фары, вместо которых пока используют старые.

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Подобно купе 911, которое было замечено при тестировании в аналогичных условиях, кабриолет оснащен парой центрально расположенных выхлопных труб. Но, не стоит ожидать возвращение 4-литрового атмосферного мотора из-за постоянно ужесточаемых европейских экостандартов. Напомним, что нынешняя генерация 911 Carrera оснащается 3-литровым турбированным мотором мощностью 385 л.с., который позволяет купе разгоняться до первой "сотни" за 4,2 секунды.

Предполагается, что новинка получит полностью цифровую приборную панель, а традиционный тахометр заменят электронным. Обновленные модели Porsche 911 Coupe и Cabriolet дебютируют на рынке в середине 2023 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche готовит внедорожную версию модели 911.