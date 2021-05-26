Швейцарский инвест-холдинг предложил за Lamborghini 7,5 млрд евро

Зарегистрированный в Швейцарии инвестиционный холдинг Quantum Group AG предложил выкупить компанию Lamborghini у концерна VW Group. Производителя суперкаров оценили в 7,5 млрд евро.

Об этом сообщает британский Autocar. Швейцарский Quantum Group AG сделал предложение от лица Ри Старка, одного из совладельцев стартапа Piech Automotive.

Напомним, что в 2019 году на автошоу в Женеве Piech Automotive представила проект электрического суперкара Piech Mark Zero GT. У истоков новообразованного автопроизводителя – уже упомянутый Ри Старк, сын Фердинанда Пиха Тони, а также бывший председатель правления Porsche и VW Маттиас Мюллер. По утверждению создателей, Piech Mark Zero GT имеет запас хода 500 км, а на зарядку батареи до 80% необходимо менее 5 секунд.

В представленном Quantum Group AG бизнес-плане предусматривается перевод Lamborghini на электротягу, а также создание в Германии инновационного центра для производства батарей и прочих компонентов для электромобилей.

Сделка, если она все-таки состоится, предполагает покупку производственного комплекса в итальянской Сант-Агата-Болоньезе, а также спортивного подразделения Lamborghini. Также с нынешним владельцем, компанией Audi, будет заключен контракт на 5 лет, который гарантирует производство актуальных моделей Lamborghini, пока будут разрабатываться новые перспективные электрокары. Quantum хочет сделать итальянский бренд "новатором в области внедрения экологически чистых силовых агрегатов".

Напомним, что недавно в компании Lamborghini представили собственные планы по электрификации модельного ряда бренда. Кроме того, в минувшем году судьба брендов Lamborghini и Bentley уже обсуждалась руководством концерна VW Group, и было принято решение, что продавать компании не планируется. Однако, возможно благодаря тесным связям и влиянию семейства Пих, эти планы могут пересмотреть.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Lamborghini тестирует на Нюрбургринге новый Huracan STO.