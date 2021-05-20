Lamborghini тестирует на Нюрбургринге новый Huracan STO

Итальянская компания Lamborghini проводит тестовые испытания нового спорткара Huracan STO. Автомобиль создан по мотивам купе Huracan Performante, представленного в 2017 году на выставке в Женеве.

Об этом сообщает портал Carscoops. Версия Performante показала рекордное для серийных автомобилей время на Нюрбургринге – 6:52.01. Теперь очередь за версией STO (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

С момента дебюта версии Performante, купе Huracan неоднократно модернизировалось, пережило рестайлинг и недавно обзавелось топовой версией STO. Теcтируемый экземпляр получил черную "ливрею" с ярко желтой полосой. Основной целью испытаний стали настройки подвески и ходовой части, прежде чем первые товарные экземпляры начнут отправлять покупателям.

Huracan STO унаследовал от модели Evo 5,2-литровый атмосферный V10, отдача которого 640 л.с. и 565 Нм. Вся эта мощь отправляется к задним ведущим колесам. По сравнению с облегченной версией Performante новинка весит еще на 43 кг меньше. Кроме того, она щеголяет новым аэродинамическим обвесом, напоминающим гоночный болид от Squadra Corse. В его состав вошли расширители колесных арок, большой задний спойлер и уникальный диффузор.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в компании Lamborghini пообещали электрифицировать все свои модели и выпустить полностью электрическую модель.