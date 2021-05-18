Lamborghini гибридизирует все свои модели и выпустит новый электрокар

Компания Lamborghini объявила, что планирует вдвое уменьшить выбросы CO2 до начала 2025 года, гибридизировав все три свои модели: Huracan, Aventador и внедорожник Urus. Первую новинку представят в 2023 году.

Также марка сообщила, что выпустит полностью электрический автомобиль. Его выход запланирован после 2025 года. В последующие четыре года в электрификацию инвестируют 1,83 миллиарда долларов США. Об этом сообщает Motor1.

К концу 2024 года все три имеющиеся автомобиля получат гибридную силовую установку. Также в течение второй половины десятилетия модельный ряд увеличится, и у компании появится четвертая машина, которая полностью избавится от двигателя внутреннего сгорания.

Компания еще не раскрывает, будет ли это двухдверный спортивный автомобиль или более практичное предложение, например, внедорожник. Также еще в 2008 году был представлен концепт седана Estoque, поэтому возможно вспомнят и о нем.

Электрификация автомобилей неизбежна, поскольку Lamborghini безусловно хочет придерживаться более жестких ограничений по выбросам, чтобы избежать больших штрафов, но итальянцы обещают, что их модели не станут менее мощными. Говорят, что во время работы над гибридами и электрокаром сделают производительность своим "абсолютным приоритетом".

Прежде чем это произойдет, они в этом году объявят о паре суперкаров с V12. Lamborghini заявляет, что должным образом проведет двигатель внутреннего сгорания в 2021 и 2022 годах перед его уходом, представляя транспортные средства, соответствующие "славной истории и знаковым продуктам прошлого и настоящего".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, одной из новинок с V12 может оказаться преемник Aventador.