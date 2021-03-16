Гордон Мюррей впервые вывел на трек свой новый гиперкар

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Гордон Мюррей впервые вывел на трек свой новый гиперкар

Британская компания Gordon Murray Automotive провела первые тесты предсерийного прототипа суперкара GMA T.50.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Прототип XP2 был впервые опробован на тестовом полигоне Top Gear в британском Дансфолде. Здесь же в 2022 году будет организовано мелкосерийное производство нового суперкара GMA T.50.

Командор Гордон Мюррей в кокпите прототипа ХР2

За рулем тестового образца находился сам создатель – Командор Гордон Мюррей, который позитивно отозвался о ходе испытаний. Стоит отметить, что обороты двигателя были предварительно принудительно ограничены.

Первые тесты прототипа будущего суперкара GMA T.50

"Прототип XP2 в настоящее время работает на значительно меньших оборотах, чем его предельные 12100 об/мин, но он отлично чувствовал себя во время первого теста. Автомобиль был отзывчивым, маневренным и приятным в управлении. Это был фантастический опыт снова сидеть по центру машины с прекрасным круговым обзором. Я уже предвкушаю то удовольствие, которое получат владельцы будущих экземпляров. Очевидно, что предстоит еще многое поработать и построить еще несколько прототипов. Но траектория развития T.50 такова, какой мы хотим ее видеть", – комментирует профессор Мюррей.

Командор Гордон Мюррей и прототип ХР2

Новый суперкар T.50 станет одним из самых ориентированным на водителя автомобилем, когда либо выпускавшимся в мире. Он будет оснащаться самым высокооборотистым и самым легким атмосферным мотором V12, предлагаемым для серийного автомобиля. Его мощность составит 663 л.с.

Всего компания планирует изготовить 100 экземпляров GMA T.50

Еще одной важной особенностью нового детища Гордона Мюррея будет малый вес – всего 986 кг. Это примерно на треть меньше, чем у аналогичных машин подобного класса. Кроме того, создатели обещают, что это будет самый совершенный с течки зрения аэродинамики автомобиль. Всего компания планирует изготовить 100 экземпляров суперкара, а первые покупатели получит новинку в будущем году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, подразделение Mercedes-AMG показало на видео свой гибридный гиперкар.

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