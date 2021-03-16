Гордон Мюррей впервые вывел на трек свой новый гиперкар

Британская компания Gordon Murray Automotive провела первые тесты предсерийного прототипа суперкара GMA T.50.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Прототип XP2 был впервые опробован на тестовом полигоне Top Gear в британском Дансфолде. Здесь же в 2022 году будет организовано мелкосерийное производство нового суперкара GMA T.50.

За рулем тестового образца находился сам создатель – Командор Гордон Мюррей, который позитивно отозвался о ходе испытаний. Стоит отметить, что обороты двигателя были предварительно принудительно ограничены.

"Прототип XP2 в настоящее время работает на значительно меньших оборотах, чем его предельные 12100 об/мин, но он отлично чувствовал себя во время первого теста. Автомобиль был отзывчивым, маневренным и приятным в управлении. Это был фантастический опыт снова сидеть по центру машины с прекрасным круговым обзором. Я уже предвкушаю то удовольствие, которое получат владельцы будущих экземпляров. Очевидно, что предстоит еще многое поработать и построить еще несколько прототипов. Но траектория развития T.50 такова, какой мы хотим ее видеть", – комментирует профессор Мюррей.

Новый суперкар T.50 станет одним из самых ориентированным на водителя автомобилем, когда либо выпускавшимся в мире. Он будет оснащаться самым высокооборотистым и самым легким атмосферным мотором V12, предлагаемым для серийного автомобиля. Его мощность составит 663 л.с.

Еще одной важной особенностью нового детища Гордона Мюррея будет малый вес – всего 986 кг. Это примерно на треть меньше, чем у аналогичных машин подобного класса. Кроме того, создатели обещают, что это будет самый совершенный с течки зрения аэродинамики автомобиль. Всего компания планирует изготовить 100 экземпляров суперкара, а первые покупатели получит новинку в будущем году.

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