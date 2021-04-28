Шпионам удалось увидеть интерьер нового Mercedes GLC

Следующее поколение Mercedes GLC- Class раскрыло свой салон во время тестовых испытаний.

Известно, что автомобиль разделит основу с C-Class 2022 года. Однако у них также будет совместный интерьер. В шпионском видео можно кратко увидеть обзор камуфлированного салона, в котором есть цифровая панель приборов и большой экран. Об этом сообщает Motor1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В обновленном авто заменят обычный вид шкалы приборов на плоский экран, а информационно-развлекательный дисплей встроят в приборную панель. На видео видно, как водитель быстро прикрывает салон, когда камера приближается, скрывая любые другие детали.

Оба транспортных средства ездят на платформе Modular Rear Architecture, которая должна помочь уменьшить вес автомобиля. Также она позволит Mercedes предложить целый ряд силовых агрегатов, включая бензиновые, дизельные и гибридные.

Прототип GLC-Class продолжает ездить с толстым камуфляжем, фальш-панелями и встроенными осветительными блоками. Автомобиль, кажется, имеет более низкий клиренс, чем модель текущего поколения, что может быть связано с новой платформой. Кроссовер выглядит немного больше, но вряд ли ему резко изменят пропорции.

Учитывая недавние презентации новинок от Mercedes, не стоит ожидать, что общий дизайн сильно изменится. Компания применила сдержанный подход к переработке своих моделей. На дебют нового поколения GLC-Class не стоит ожидать в 2021 году.

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