Школьный автобус Dodge Power Wagon 1948 года получил двигатель на 800 л.с.

Автомобильный мастер Алан Ваневенговен модифицировал Dodge Power Wagon 1948 года. Он выглядит почти как обычный школьный автобус, но получил некоторые дополнения, которые выделяют его среди других.

Этот уникальный Power Wagon был построен в 2019 году. Одной из его особенностей является то, что он получил 6,2-литровый двигатель Hellcat V8, который может выдавать более 800 л.с., с наддувом от FCA. Об этом сообщает Carscoops.

В автобус установили автоматическую коробку передач 46RH и раздаточную коробку NP208. Dodge также оснащен силовыми дисковыми тормозами на всех четырех колесах и 3-дюймовой выхлопной системой из нержавеющей стали.

Как и любой школьный автобус, Power Wagon окрашен в яркий оттенок желтого и имеет черные колесные крылья спереди. Он еще получил уникальные черные передний и задний бамперы, а также широкие шины и колеса.

Интерьеру почему-то столько внимания не уделили и он получился очень пустой. Водительское и пассажирские сиденья созданы из стальной рамы.

Недавно этот модифицированный Dodge Power Wagon продали на аукционе Mecum Auctions за 68 000 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно на Mecum Auctions выставили тюнингованный дом на колесах Chevrolet C30, за который просили от 175 000 долларов.