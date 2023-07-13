Самая мощная Toyota в истории: появились первые детали

Toyota готовит свою самую мощную модель – спорткар Supra GRMN с двигателем от BMW M3, который подарит машине выдающиеся динамические характеристики. Появились первые детали о новинке.

Видео дня

По данным Carscoops, более мощный вариант Toyota Supra подготовят лимитированным тиражом, а в продаже модель появится в 2024 или 2025 году. Автомобиль изначально разрабатывали совместно с BMW, теперь немецкие специалисты помогают дорабатывать самый мощный вариант японской машины.

Новая Toyota Supra GRMN получит турбированный 6-цилиндровый двигатель объемом 3 л от BMW M3, который выдает около 550 л.с. Подвеску автомобиля сделают жестче, а рулевое управление – острее.

Внешне такая модель будет отличаться от стандартной версии модернизированными бамперами и уникальными колесными дисками. Цена может приблизиться к $100 000.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о спортивной новинке Mercedes – элегантном купе CLE, которое пришло на смену сразу нескольким моделям.