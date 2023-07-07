Mercedes-Benz презентовал новое купе CLE Coupe

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новое спорткупе CLE Coupe. Автомобиль использует концептуальные и технические наработки, уже реализованные в моделях семейств C- и E‑Class. В ноябре CLE Coupe появится в европейских шоу-румах, а открытый вариант CLE Cabriolet запланирован к дебюту в будущем году.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка заменит в модельной гамме сразу две машины – C-Class Coupe (C205) и Е-Class Coupe (C238), а кабриолет станет правопреемником C-Class Cabriolet (А205) и Е-Class Cabriolet (А238).

Автомобиль получил большую колесную базу, короткий передний и удлиненный задний свесы, профилированный капот и крупные колесные диски. CLE Coupе имеет элегантный силуэт, а дизайн выполнен в новом фирменном стиле Sensual Purity.

Габаритные размеры новинки (Д/Ш/В) – 4850/1860/1428 мм. По словам создателей это самый длинный автомобиль в классе. Колесная база на 25 мм больше, чем у C-Class Coupе. Это позволило добавить пространства для задних пассажиров в области головы – на 10 мм, на уровне плеч – на 19 мм и на уровне коленей – на 72 мм. Объем багажного отделения стал на 60 л вместительнее и позволяет с легкостью разместить в нем три сумки для гольфа.

Полностью цифровая панель приборов содержит сенсорный экран инфо-развлекательной системы MBUX с диагональю 12,3 дюйма и 11,9-дюймовую шкалу приборов. Приятную атмосферу в салоне создает фоновое освещение, имеющее в свой палитре 64 цвета. Специально для новинки разработали интегральные спортивные кресла, а меломаны смогут получить эстетическое удовольствие от любимой музыки благодаря опционной аудиосистеме Burmester с объемным звучанием.

Все двигатели для CLE Coupе представляют собой "мягкие" гибриды с встроенным стартер-генератором (23 л.с.) и 48-вольтной электрической системой. На выбор будут предложены 4-цилиндровые 2-литровые бензиновые (204/258 л.с.) и дизельные (200 л.с.) моторы. Топовая версия оснащена 3‑литровой бензиновой рядной "шестеркой", которую получит полноприводная версия Mercedes-Benz CLE 450 4Matic. Она имеет в своем арсенале 381 л.с. и 500 Нм. Независимо от выбора типа и мощности двигателя, в паре с ним предлагается 9-ступенчатый "автомат". Кроме того, бензиновые версии новинки можно заказать с полным приводом.

Дорожный просвет уменьшили на 15 мм. В качестве опции предлагается система Dynamic Body Control, которая постоянно изменяет жесткость подвески в зависимости от дорожных условий. Также можно заказать систему, которая позволяет менять направление задних колес под углом до 2,5 градусов. Это позволяет уменьшить радиус разворота с 10,7 до 10,2 м.

За безопасность в дороге отвечает комплекс электронных помощников водителя, включающий системы экстренного торможения, поддержания рядности движения круиз-контроль и систему помощи при парковке с камерой заднего вида.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz показала новое поколение универсала E-Class.