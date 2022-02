Rolls-Royce изменит фигурку на капоте для электрических моделей

В борьбе за минимальное сопротивление воздуху все средства хороши. В компании Rolls-Royce даже такой скромный декоративный элемент, как эмблема на капоте, повергли изменению, чтобы повысить энергоэффективность будущих электромобилей.

На оптимизацию фирменной статуэтки "Духа экстаза", украшающая капоты всех выпускаемых автомобилей Rolls-Royce, потратили 830 часов, включая тесты в аэродинамической трубе. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Обновление культового символа бренда связано с грядущим переходом британской компании на выпуск электромобилей. Напомним, что уже в ближайшие несколько лет Rolls-Royce представит свой первый полностью электрический автомобиль под названием Spectre. За счет активной проработки всех элементов кузова, включая фигурку на капоте, электромобиль будет обладать самым низким за всю историю бренда коэффициент аэродинамического сопротивления Cх 0,26. Для электромобилей этот показатель играет важную роль, помогая снизить энергопотребление, а значит, увеличит запас хода.

В процессе модернизации фигурки ее размеры были уменьшены с 100,01 до 82,73 мм. Кроме того, изменилась ее поза. Раньше она стояла, поставив ноги вместе, ноги прямые и с наклоном в талии. Теперь одна нога выдвинута вперед, а тело низко согнуто. Ее руки теперь подняты не так высоко, а форма развевающейся мантии оптимизирована для уменьшения завихрений воздуха.

Напомним, что прообразом для создания "Духа экстаза" послужила другая статуэтка, которая появилась в 1903 году. Ее создал художник и скульптор Чарльз Сайкс для автомобиля Rolls‑Royce Silver Ghost барона Джона Монтегю, пионера автомобилизации и издателя первого в Великобритании автомобильного журнала The Car Illustrated. Статуэтка называлась The Whisper (англ. шепот). Она изображала молодую женщину в развевающихся одеждах с указательным пальцем у губ. Музой для Сайкса и моделью для создания алюминиевой фигурки The Whisper стала актриса и танцовщица Элеонор Торнтон, секретарша и возлюбленная барона Монтегю.

Спустя несколько лет в Rolls-Royce предложили Сайксу разработать фирменную фигурку, так как собственного символа у компании не было. В качество прообраза предлагалось использовать фигурку богини Ники из греческой мифологии. Однако Сайкс посчитал ее слишком агрессивной и обратился к своей прежней музе. Так The Whisper превратилась в Spirit of Ecstasy, а 6 февраля 1911 года ее официально зарегистрировали в качестве интеллектуальной собственности компании.

В своем первоначальном виде 1911 года статуэтка была достаточно крупной – 175 мм. К 60-м годам прошлого века она прошла через восемь изменений и уменьшилась в размерах до примерно 110 мм. Расстояние от ее носа до края раскинутой мантии также пропорционально сократилось со 127 мм до 76,2 мм. Также со временем произошли небольшие изменения в ее форме, стойке и наклоне мантии. В период с 1934 по 1959 год покупатели могли выбрать коленопреклоненную фигуру, которая, по мнению некоторых клиентов, лучше подходила для кузовов того периода. В 70-е годы статуэтка стала легкосъемной по соображениям безопасности, а позже появился электропривод, убирающий статуэтку в подкапотное пространство.

Примечательно, что с 1911 до 1928 год каждая статуэтка была лично отлита и обработана вручную Чарльзом Сайксом. А затем до 1939 года традицию продолжила его дочь Жозефина. Поэтому, каждая фигурка Spirit of Ecstasy того периода является уникальной.

