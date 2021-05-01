Rolls-Royce и дом моды Hermès создали уникальный Phantom для японского колеционера

Rolls-Royce Motor Cars представили Phantom Oribe, который они создали в коллаборации с домом моды Hermès.

В спроектированных и созданном вручную автомобиле отразили характер и увлечения его заказчика – японского предпринимателя и коллекционера Юсаки Маедзава. Модель получила двухцветный кузов, воодушевленный зеленой и светло-бежевой античной японской керамикой в стиле Орибэ, которую коллекционирует Маедзава. Об этом рассказали в Rolls-Royce.

Верхняя часть Phantom обработана зеленым Oribe Green, который был разработан специально по заказу клиента. Также компания поделилась краской с заказчиком, чтобы он мог покрасить в тон автомобиля свой частный самолет. На разработку этого оттенка ушло несколько месяцев. Нижняя часть окрашена кремовым цветом.

Салон отделан кожей от Hermès, которая украсила руль, рычаг переключения передач, верхнюю часть передней панели, центральную консоль, бардачок, багажник и отсек для игристого вина.

Подголовники и мягкие опоры для ног на заднем сиденье обработанные кантом Hermès. Коврики цвета морской раковины созданные с овечьей шерсти. От Rolls-Royce Bespoke достались сетки динамиков, которые изготовлены из дерева королевского ореха с открытыми порами и встроенные в обивку двери.

Этот же сорт дерева использован для обработки центральной и задней консолей, а также откидных столиков. Тканью от Hermès с узором Toile H обитые дверные подлокотники, центральная, задняя консоль и потолок автомобиля.

Еще одной интересной особенностью является передняя панель, на которой воссоздана композиция по мотивам работ известного французского художника и иллюстратора Пьера Перона (1905-1988), который создал для Hermès множество легендарных узоров для шарфов. Эта композиция, вдохновленная знаменитыми конными мотивам Hermès, нарисованная на дереве королевского ореха, что имеет открытые поры.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Rolls-Royce Cullinan получил выдвижной ящик Recreation Module, в котором можно хранить аксессуары для отдыха и вечеринок.