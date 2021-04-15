Rolls-Royce Cullinan отримав набір аксесуарів для відпочинку та вечірок

Rolls-Royce Cullinan отримав висувний ящик Recreation Module для аксесуарів, який має об’єм 48 літрів і розміщується у багажнику.

При замовленні клієнти будуть повідомляти автовиробнику, що вони збираються ставити в ящик, і компанія створює спеціальний контейнер для зберігання цих предметів. Покупці також можуть вибрати точну кольорову гаму для цього відсіку, як для інших елементи Rolls-Royce. Про це повідомляє Motor1.

Ящик також знімний. Клієнт може замовити декілька його прикладів з різними макетами для того, щоб вони могли виконувати конкретні завдання. Наприклад, контейнер можна обладнати барним та кухонним набором, який містить дошки, ножі, обладнання для змішування коктейлів та келихи Highball з монограмою від Rolls-Royce.

Щоб по-справжньому насолодитися вечіркою, замовники Cullinan можуть вказати опцію Viewing Suite, яка складається з пари крісел, що розгортаються, та висувного коктейльного столу.

Rolls-Royce вигадав Recreation Module два роки тому для проєкту фотографа Марка Річчоні, який фотографував автомобільну культуру в Лос-Анджелесі. Тоді він містив місце для безпілотника DJI Mavic Mini, Apple iPad Pro, 16-дюймовий MacBook Pro, навушники із шумопоглинанням та одяг від Supreme.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, тюнери Mansory модифікували Rolls-Royce Cullinan, якому розширили корпус, встановили спойлер, а салон майже повністю покрили шкірою та деревом.