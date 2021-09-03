Renault презентовала универсал Jogger

Французская компания Renault представила новую модель бренда Dacia – универсал Jogger. Новинка заменит в гамме Logan MCV и будет доступна как с пяти, так и с семиместным салоном.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Dacia продолжает плановое обновление семейства Logan. После дебюта новой генерации седана Logan, а также хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway, пришло время для семейного универсала, который получил новое имя Jogger.

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Автомобиль выполнен в стилистике родственных моделей. Представленная на фотографиях версия Extreme отличается от обычного универсала "внедорожными" элементами. В комплектации "экстремала" вошли новые бамперы с защитными вставками, рейлинги на крыше, пластиковые накладки на дверях и защитный обвес по периметру кузова. Также эта версия отличается иной отделкой салона с контрастной медной прострочкой.

Длина новинки – 4,55 м, а колесная база – самая большая в классе – 2,9 м. Благодаря этому автомобиль имеет просторный салон и вместительный багажник. В зависимости от положения задних сидений его объем может варьироваться 160 до 1819 литров.

Первоначально для Dacia Jogger получит два мотора на выбор – новый 1-литровый бензиновый двигатель TCe 110, а также его версию ECO-G 100 с ГБО. Оба варианта оснащены стартер-генератором для снижения расхода топлива и соответствуют нормам 6D Full. В 2023 к ним прибавится гибридная версия с 1,6 литровым бензиновым ДВС и двумя электромоторами.

Заказы на Dacia Jogger начнут принимать в ноябре, а у дилеров новинка появится в феврале будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Dacia анонсировала масштабный ребрендинг.