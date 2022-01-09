Renault поделился подробностями о кроссовере Austral

Французская компания Renault перешла к финальной стадии испытаний нового гибридного кроссовера Austral. В рамках тестов инженеры проведут доработку модели с учетом реальных условий эксплуатации на обычных дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Renault одной из первых начала активное внедрение электрических технологий в массовом производстве и за минувшие годы накопила огромный опыт в этой области. В этом году к уже имеющейся гамме моделей с гибридными силовыми агрегатами добавится кроссовер Austral.

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В настоящее время новинка проходит интенсивные дорожные тесты около сотни машин. Предсерийные прототипы должны преодолеть по дорогам Франции, Испании, Германии и Румынии порядка 600 тысяч км. Еще 1,4 млн км отводится на испытания на закрытых полигонах. Полученные в результате этого данные помогут полностью адаптировать новинку к реальным условиям эксплуатации.

В основе конструкции Austral лежит платформа CMF-CD3, включающая электрические компоненты новой генерации. Автомобиль получит исключительно гибридные силовые агрегаты. Базовая версия представляет собой "мягкий" гибрид с 1,3-литровым турбомотором 1.3 TCe и стартер-генератором на 12 В. Вторая версия будет оснащаться 1,2-литровым двигателем 1.2 TCe, в паре с которым будет работать стартер-генератор на 48 В.

Напомним, что новое имя было зарегистрировано компанией Renault еще в 2005 году и происходит от латинского слова "australis" – южный. Автомобиль сменит в модельной гамме кроссовер Renault Kadjar.

Премьера нового кроссовера Renault Austral ожидается весной, а производство будет организовано на заводе в испанской Паленсии, где выпускают нынешний Kadjar. Цены и комплектации станут известны ближе к началу продаж.

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