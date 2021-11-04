Renault представил электрический Kangoo E-Tech Electric

Французская компания Renault активно развивает линейку электромобилей. Очередным пополнением в семействе "электричек" станет Kangoo E-Tech Electric, выход которого на рынок запланирован на предстоящую весну.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Renault является одним из мировых лидеров в области электротранспорта. Появление нового поколения популярного семейства Kangoo стало основой для создания версии "на батарейках".

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По данным производителя, Renault Kangoo E-Tech Electric способен преодолеть без остановки до 300 км. Новинка будет продаваться параллельно с версиями с традиционными ДВС. С 2011 года Renault реализовало порядка 70 тысяч электрических Kangoo прошлого поколения. Новинка должна продолжить успех модели.

Автомобиль получит в свое распоряжение 122-сильный (90 кВт) электромотор и батарею на 45 кВтч. Запас хода в 300 км превышает заявленные показатели конкурентов. Для сравнения, у Peugeot e-Partner мотор на 100 кВт и батарея на 50 кВтч, но при этом заявленный пробег 275 км.

Зарядить батарею можно с помощью штатного устройства на 11 кВт. В качестве альтернативы есть опционная зарядка на 22 кВт, а на скоростных станциях можно воспользоваться 80-киловаттным терминалом постоянного тока. При использовании 11-киловатного устройства зарядка займет около 4 часов, а на быстром терминале на 80 кВт дополнительные 170 км пробега можно обеспечить за 30 минут.

Водитель может выбирать между 6-ю ездовыми режимами и тремя вариантами рекуперации. Также для повышения эффективности в автомобиле предусмотрен тепловой насос в системе кондиционирования.

Электрический Kangoo обладает теми же возможностями, что и его собратья с ДВС. Стандартная версия способна вместить 3,9 м3 груза весом до 600 кг, а также может буксировать прицеп массой до полутора тонн. В длиннобазном исполнении объем багажного отделения достигает 4,9 м3, а грузоподъемность составляет 800 кг.

В списке опционного оборудования есть мультимедийная система Easy Link с 8-дюймовым экраном, цифровая шкала приборов с диагональю 10 дюймов, подогрев лобового стекла, сидений и руля. Кроме того, для модели предлагается широкий ассортимент электронных помощников водителю, включая адаптивный круиз-контроль с системой Stop & Go.

Renault Kangoo Van E-Tech Electric будет производиться на французском предприятии компании в Мобеже параллельно с бензиновыми и дизельными аналогами.

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