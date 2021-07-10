Украинские "евробляхеры" создали огромные очереди в Польше и Литве: пытаются снять авто с учета

Украинцы, которые владеют "евробляхами", получили 180 дней с 15 июня для того, чтобы растаможить свои авто. Для этого нужно приехать в страну, в которой зарегистрирована машина, и снять ее с учета. В результате в Польше и Литве в регистрационных центрах украинцы создали огромные очереди.

Об этом говорится в материале UBR. "Ввиду того, что много людей планируют приступать к растаможке только в сентябре-октябре, есть большая вероятность того, что они банально не успеют даже снять автомобиль с учета", – рассказал юрист Иван Казачук.

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Чтобы не стоять в очередях, украинцы соглашаются на теневые схемы оформления и часто попадают к мошенникам. Они берут деньги и даже если находят способы в обход легальным процедурам оформить автомобиль, таможенники могут в течение трех лет проверить оформления и наказать нарушителя.

К слову, те украинцы, которые нарушают таможенное законодательство и не растамаживают "евробляхи", рискуют заплатить штрафы в размере 170 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, такой штраф, к примеру, заплатил владелец автомобиля Lamborghini. Ранее президент Владимир Зеленский подписал законы относительно временного упрощения процедуры таможенного оформления.