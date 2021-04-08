Прототип Opel Astra заметили на тестах с меньшими колесами

Opel Astra снова заметили на испытаниях. На этот раз у его прототипа меньше колеса и частичное обнажение от камуфляжа.

Кажется это все еще гибридная версия, о чем ранее говорили колпачки топлива на обоих задних крыльях. Хотя новые изображения больше о внешнем дизайн не рассказали по сравнению с предыдущими шпионскими снимками, это хорошее напоминание о том, что Astra будет больше, чем просто переделанный Peugeot 308. Об этом сообщает Motor1.

Модель построят на той же платформе EMP2, которую использует 308, поэтому ожидается, что она будет иметь почти идентичную смесь бензиновых и дизельных двигателей, а также пару гибридных версий. В меньшей комплектации PHEV, Peugeot предлагает комбинированную мощность 180 л. с., тогда как более мощный вариант дает 225 л. с.

Оба они имеют передний привод, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и аккумуляторную батарею мощностью 12,4 кВт-ч, что обеспечивает 60 километров запаса хода по стандарту WLTP.

Peugeot недавно подтвердил, что полностью электрический 308 выйдет в 2023 для борьбы с VW ID.3, но пока рано говорить, его брат Astra также потеряет двигатель внутреннего сгорания.

Opel может представить новую Astra в сентябре на выставке IAA в Мюнхене. Интернет-премьера могла бы произойти на несколько дней или недель раньше.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно Peugeot представила новое поколение модели 308, которое стало большим и получило новый дизайн.