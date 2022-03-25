Продажи новых авто в Украине снизились на 12%

В феврале украинские потребители стали владельцами 5,3 тысяч новых легковых автомобилей. Первое место завоевала японская компания Toyota.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром". Во втором месяце года продажи новых автомобилей в Украине сократились по сравнению с февралем прошлого года на 16 процентов. Наиболее удачным он стал для японской компании Toyota, которая смогла отобрать первую строчку рейтинга у своих конкурентов из французской Renault.

В течение февраля украинские автолюбители получили в свою собственность 706 экземпляров легковушек и SUV марки Toyota. Но это на 20% меньше, чем годом ранее. На второе место по подсчетам Ассоциации "Укравтопром" вышла компания Renault, которая была в лидерах в январе. Продукцию французского бренда выбрал 641 потребитель. По сравнению с прошлым годом падение продаж достигло 26%.

Видео дня

Неожиданно с девятого на третье место рейтинга вышла компания Mitsubishi, которая прибавила 75% в февральских продажах и закончила месяц с результатом 375 проданных автомобилей. На четвертом месте постоянно остается одна из самых любимых марок украинцев – чешская Skoda. Покупатели приобрели 359 автомобилей этого бренда. Но по сравнению с прошлогодними показателями сокращение составило 22%. Замыкает Топ-5 месяца корейский Hyundai с результатом 343 авто. Удивительно, что бренду удалось увеличить продажи на 3%.

Среди моделей, пользующихся наибольшим спросом украинских потребителей, второй месяц подряд лидирует Renault Duster. В январе французский кроссовер приобрели 516, а в феврале – 362 автолюбителей.

Всего с начала 2022 года в Украине было зарегистрировано 10,6 тысяч новых легковых автомобилей и SUV, что на 12% меньше чем за аналогичный период 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в РФ готовы проститься с мировыми автопроизводителями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!