Porsche Taycan Cross Turismo пополнил семейство электромобилей в Украине

В столичном "Порше Центр Киев" прошел допремьерный показ совершенно нового представителя семейства электромобилей – универсала Porsche Cross Turismo. Автомобиль уже доступен для заказа у официальных дилеров бренда.

Команда АвтоОбоза на собственном опыте оценила новые электрические технологии от бренда Porsche. Итак, что же представляет собой новый универсал Taycan Cross Turismo. В отличие от представленного ранее седана Taycan новинка получила более вместительный салон, увеличенный дорожный просвет, а также ряд опций, делающих автомобиль более практичным и функциональным.

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Новый Taycan Cross Turismo унаследовал от седана Taycan все лучшее, включая превосходные технические характеристики и дальность хода. Кроме того, в стандартную комплектацию новинки вошли полный привод и регулируемая пневмоподвеска с изменяемым клиренсом. Среди важных отличий новинки – больше пространства для задних пассажиров, большой багажник, а также новый внедорожный режим Gravel.

Длина универсала выросла до 4974 мм (+11мм), высота – до 1409 мм (+31 мм), а колесная база прибавила 4 мм и теперь достигает 2904 мм. Все это позволило увеличить полезный объем салона.

В частности, пространство на уровне головы заднего пассажира выросло на 45 мм – до 979 мм, а в версии с огромной панорамной крышей – до 1001 мм. Поэтому человеку даже с ростом 1,9 м сзади будет достаточно удобно. Кроме того, за счет этого пассажир сидит более комфортно, не упираясь коленями в спинку переднего кресла.

Доступ к просторному багажнику, объем которого может варьироваться в зависимости от положения заднего ряда сидений от 446 до 1212 л, обеспечивает широкая дверь. По сравнению с седаном она позволяет загружать более крупные предметы за счет увеличенных ширины и высоты проема.

Покупателям Taycan Cross Turismo будут предложены четыре модификации новинки. Стандартной для всех является АКБ Performance Battery Plus энергоемкостью 93,4 кВт. Все версии модели оснащены двумя электромоторами, расположенными на каждой из осей и приводящими в движение свою пару колес.

Taycan 4 Cross Turismo имеет в своем арсенале 380 л.с. мощности, а функция overboost системы Launch Control позволяет кратковременно увеличить отдачу до 476 л.с. На разгон до первой "сотни" автомобилю потребуется 5,1 с, а максимальная скорость достигает 220 км/ч. В таком исполнении запас хода по циклу WLTP – от 389 до 456 км.

Вторая версия – Taycan 4S Cross Turismo может похвастать мощностью в 490 л.с., в при необходимости отдача возрастет до 571 л.с. В результате спринт 0-100 км/ч займет 4,1 с, а максимальная скорость достигает 240 км/ч. Запас хода примерно аналогичный – 388-452 км.

Taycan Turbo Cross Turismo и S Cross Turismo имеют мощность 625 л.с., но отличаются пиковой отдачей –680 л.с. и 761 л.с. соответственно. В первом случае динамика разгона составляет 3,3 с, а во втором – 2,9 с. А вот максимальная скорость Cross Turismo и S Cross Turismo одинаковая – 250 км/ч. Что же касается запаса хода, то он составит 395-452 км и 388-419 км соответственно.

Универсал получил усовершенствованную систему управления ходовой Porsche 4D Chassis Control. Она синхронизирует работу всех систем трансмиссии и подвески в режиме реального времени. Адаптивная пневмоподвеска с системой электронного контроля демпфирования входит в стандартную комплектацию всех версий Taycan Cross Turismo. Пневмоподвеска имеет функцию Smartlift, позволяющая программировать величину дорожного просвета в зависимости от особенностей маршрута.

Ну и, конечно же самое главное, – цены. Стоимость версии Taycan 4 Cross Turismo стартует с отметки 85700 евро. За модификацию Taycan 4S Cross Turismo придется отдать не менее 101600 евро. Turbo и Turbo S обойдутся соответственно в 139 и 168,4 тысячи евро. Это сопоставимо с аналогичными версиями седана, но за счет более практичного кузова и расширенного функционала новинка является гораздо более привлекательным предложением.

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