Электрическая сила: тестируем спорткар Porsche Taycan

Появление электрического спорткара Porsche Taycan стало знаковым событием 2020 года. Команда Авто Обоза не могла обойти вниманием самую технологичную новинку на украинском рынке.

Стремительное развитие электрокаров стало трендом последнего десятилетия, но не многие знают, что одним из пионеров использования электрических технологий был основатель компании Фердинанд Порше. Еще в далеком 1898 году 23-летний инженер создал свой первый электромобиль – Egger-Lohner С.2 Phaeton, который несколько лет назад был найден в Австрии и теперь находится в коллекции фирменного музея.

Но перенесемся в 2015 год, когда компания Porsche представила на Франкфуртском автосалоне стильный концепт под названием Mission E. Еще спустя 4 года инженеры из Цуффенхаузена презентовали на "домашнем" автошоу серийную версию модели, названной Taycan, что в переводе с турецкого обозначает "энергичного молодого коня". Имя отсылает к логотипу Porsche, на котором с 1952 года красуется гарцующий конь, в честь герба Штутгарта.

Продажи модели стартовали в начале 2020 года, а спустя несколько месяцев автомобиль дебютировал в Украине. Итак, давайте познакомимся с моделью, которая открывает для компании Porsche новую страницу в ее истории – эру электромобилей.

Дизайн

По сравнению с концептуальным Mission E новинка серьезно преобразилась. На смену распашным дверям пришли обычные, а камеры заднего вида уступили место привычным зеркалам. Силуэт машины вытянулся в угоду более просторному и комфортабельному салону. Taycan – это четырехдверный седан с безрамочными дверьми и двумя багажниками. Задний позволяет вместить 366 л, а в небольшом переднем отделении найдется место для 81 л поклажи.

В модельной гамме Porsche модель Taycan занимает место между более крупным лифтбеком Panamera и купе 911. При длине 4963 мм и ширине 1966 мм он на 12 мм короче и на 1 мм шире Tesla Model S. Для снижения веса большинство кузовных панелей выполнены из алюминия. Команде дизайнеров во главе с Митей Боркертом удалось создать уникальный футуристичный облик машины, сохранив безусловную узнаваемость и харизму бренда.

Салон

Полностью цифровой "кокпит" впечатляет обилием электронных дисплеев. От большинства традиционных кнопок отказались в пользу сенсорных панелей.

Всю оперативную информацию для водителя предоставляет выгнутый 16,8-дюймовый дисплей, у которого есть четыре варианта отображения показаний приборов. По краям расположены сенсорные кнопки включения светотехники и управления различными функциями автомобиля. Кнопка запуска двигателя традиционно находится слева от руля.

По центру расположен 10,9-дюймовый дисплей мультимедийной системы, а в качестве опции аналогичный экран можно установить перед пассажиром. Управлять работой мультимедиа можно с помощью голосовых команд.

Ниже расположились 8,4-дюймовый сенсорный дисплей для управления климат-контролем и различными вспомогательными функциями, а также специальная панель для рукописного ввода адреса в навигатор.

У задних пассажиров есть собственный сенсорный 5,9-дюймовый экран для регулировки климата и включения подогрева сидений.

Техника

Taycan построен на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi специально для электромобилей родственных брендов. Тяговая батарея интегрирована в силовую структуру пола. Интересно, что центр тяжести у Taycan находится на расстоянии 420 мм от дороги, что на 20 мм ниже, чем у модели 911. Кроме того, рабочее напряжение у модели достигает 800 В, что вдвое больше, чем у большинства электрокров, использующих 400-480 В. Это позволило не только снизить вес электрических компонентов, но и сократить время зарядки.

Порты для подзарядки располагаются на передних крыльях седана и закрываются крышками с сенсорным управлением. На правом находится разъемы для Type 2 и CCS (Combo 2), а на левом – Type 2. От станции мощностью 270 кВт зарядить батарею до 80% ее емкости можно всего за 23 минуты.

Taycan имеет полный привод и два синхронных электромотора, каждый из которых приводит свою пару колес. Компания предлагает четыре варианта исполнения модели – Taycan, 4S, Turbo и Turbo S. Наш тестовый автомобиль был в версии 4S, которая имеет в своем арсенале 571 л.с., но даже такой "скромной" мощности вполне достаточно, чтобы в полной мере ощутить феноменально быстрое ускорение, которое дарит эта силовая установка.

Драйв

За рулем этого автомобиля начинаешь понимать, что электромобиль электромобилю рознь. Во-первых, Taycan великолепно выглядит и мало напоминает то, что обычно ассоциируется с электромобилями. Во-вторых, посадка в анатомическом кресле и то, как организовано водительское место, свидетельствует о том, что вы – за рулем классического спорткара.

В третьих, стоит лишь немного нажать на педаль акселератора, и этот автомобиль срывается с места с динамикой реактивного лайнера. Единственное, чего, к моему огромному сожалению, лишена эта машина – звука "породистого" бензинового мотора.

За излишне быстрый старт Taycan по-отечески сообщает подзатыльником от подголовника, а в теле появляется легкость, как во время взлета самолета. 4 секунды до "сотни" – это реально быстро! Цифры на спидометре мелькают одна за другой, а коллеги по потоку, словно решили как по команде остановиться. Но предательская мысль о камерах контроля скорости напоминает, что скоро придется умерить свой азарт тест-пилота.

Автомобиль очень легко управляется и идеально входит в поворот на любой скорости. Такое ощущение, что он едет по рельсам. Все это результат тщательной настройки рулевого и ходовой части с ее полным приводом, а также очень низкого центра тяжести. Кроме того, особенно хорошо работает пневмоподвеска, которая старается максимально оградить от недостатков дорожного покрытия. Что касается тормозной динамики, то и в этой дисциплине Taycan великолепен благодаря мощной и эффективной тормозной системе с 14-дюймовыми дисками и 6-поршневыми механизмами.

По расходу электроэнергии автомобиль уверенно вписался в заявленные 25 кВтч на 100 км пробега. Можно предположить, что заявленный запас хода в 400 км можно без труда подтвердить, если не стараться установить личный рекорд скорости, к чему это автомобиль постоянно провоцирует.

Цены

За базовую версию Taycan с моноприводом официальные дилеры просят не менее 2,5 млн грн. Стоимость полноприводного Taycan 4S стартует с отметки 3,2 млн грн, версия Turbo обойдется в 4,56 млн грн, а топовый вариант Turbo S облегчит банковский счет на 5,5 млн грн. Но, это, конечно же, без учета дополнительных опций и персонализации модели.

Резюме

Пионер использования электротяги Фердинанд Порше мог бы гордиться Porsche Taycan. Инженеры и дизайнеры компании, носящей его имя, в очередной раз превзошли самих себя и создали по-настоящему быстрый спорткар, способный удивлять своими возможностями. По ощущениям и эмоциям от драйва никакой другой электромобиль, предлагаемый на украинском рынке с Taycan не сравнится. Да и по уровню комфорта, обилию современных систем и возможностям бортового компьютера конкурентам еще придется немало потрудиться.

Благодарим компанию "Порше Центр Киев Аэропорт" за помощь в организации теста.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche бесплатно обновит программное обеспечение моделей Taycan.