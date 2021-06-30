Porsche представил самую мощную версию Cayenne Turbo GT. Видео

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Porsche представил самую мощную версию Cayenne Turbo GT. Видео

Немецкая компания Porsche презентовала топовую версию своего бестселлера. Модель Cayenne Turbo GT будет предлагаться исключительно с купеобразным кузовом.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для компании Porsche спортивный кроссовер Cayenne является не менее знаковой моделью, нежели легендарный 911. Благодаря огромному спросу автомобиль не только помог компании справиться с кризисом в начале "нулевых", но и стал настоящим бестселлером (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Место на вершине семейства отныне займет Cayenne Turbo GT
Видео дня

На сегодняшний день компания предлагает широкую палитру модели Cayenne в двух кузовах и с различными силовыми агрегатами, включая гибридный. А место на вершине семейства отныне займет Cayenne Turbo GT.

Еще до своего официального дебюта новинка вписала свое имя в историю легендарной трассы Нюрбургринг. 14 июня заводской тест-пилот Ларс Керн установил рекорд круга в классе SUV, показав за рулем Cayenne Turbo GT время 7 минут 38,925 секунд.

Под капотом Cayenne Turbo GT располагается самый мощный в истории модели двигатель – 4-литровый битурбированный V8

Под капотом Cayenne Turbo GT располагается самый мощный в истории модели двигатель – 4-литровый битурбированный V8. Он выдает "на гора" 640 л.с. и 850 Нм. Это на 90 л.с. и 80 Нм больше, чем у Cayenne Turbo Coupe. С таким мотором новинка способна разгоняться до первой "сотни" за феноменальные 3,3 секунды! Максимальная скорость достигает 300 км/ч.

Максимальная скорость Cayenne Turbo GT достигает 300 км/ч

Шасси, подвеска и другие компоненты модели были доработаны и перенастроены. В частности, дорожный просвет снижен на 17 мм. Подвеску усилили, перепрограммировали блоки управления активной подвеской (PASM), динамической стабилизации и рулевого управления (PDCC), включая систему подруливания задних колес. В стандартную комплектацию вошли карбоно-керамические тормозные диски, а также спортивная выпускная система с двумя крупными патрубками, расположенными по центру заднего бампера.

Cayenne Turbo GT получил спортивную выпускную систему с двумя крупными патрубками, расположенные по центру заднего бампера

Внешне новинку можно узнать по тонированной светотехнике и оригинальному переднему бамперу с дополнительным спойлером. Спойлер на крыше получил боковые стабилизаторы, а активное заднее антикрыло стало больше по площади, что позволило увеличить прижимную силу на 40 кг.

Для снижения веса крыша новинки выполнена из углепластика

Для снижения веса крыша новинки выполнена из углепластика. Украшением модели стали стильные легкосплавные 22-дюймовые диски, специально разработанные для Turbo GT, которые обуты в высокоскоростные шины Pirelli P Zero Corsa.

Для отделки используется комбинированная кожа и алькантара, а также контрастная декоративная прострочка

Cayenne Turbo GT получил изысканный четырехместный салон. Для отделки используется комбинированная кожа и алькантара, а также контрастная декоративная прострочка. Спортивный руль получил желтую "нулевую отметку", а все ремни безопасности имеют оригинальный золотисто-коричневый цвет.

Cayenne Turbo GT получил изысканный четырехместный салон

У европейских дилеров Porsche Cayenne Turbo GT появится в сентябре. Стоимость в Германии с учетом местных налогов стартует с отметки 196 тысяч евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, легендарный Porsche 911 обзавелся новыми версиями GTS. На выбор покупателям будет предложены пять вариантов – заднеприводные купе и кабриолет Carrera GTS, полноприводные купе и кабриолет Carrera 4 GTS, а также полноприводная Targa 4 GTS.

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