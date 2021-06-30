Porsche представил самую мощную версию Cayenne Turbo GT. Видео

Немецкая компания Porsche презентовала топовую версию своего бестселлера. Модель Cayenne Turbo GT будет предлагаться исключительно с купеобразным кузовом.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для компании Porsche спортивный кроссовер Cayenne является не менее знаковой моделью, нежели легендарный 911. Благодаря огромному спросу автомобиль не только помог компании справиться с кризисом в начале "нулевых", но и стал настоящим бестселлером (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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На сегодняшний день компания предлагает широкую палитру модели Cayenne в двух кузовах и с различными силовыми агрегатами, включая гибридный. А место на вершине семейства отныне займет Cayenne Turbo GT.

Еще до своего официального дебюта новинка вписала свое имя в историю легендарной трассы Нюрбургринг. 14 июня заводской тест-пилот Ларс Керн установил рекорд круга в классе SUV, показав за рулем Cayenne Turbo GT время 7 минут 38,925 секунд.

Под капотом Cayenne Turbo GT располагается самый мощный в истории модели двигатель – 4-литровый битурбированный V8. Он выдает "на гора" 640 л.с. и 850 Нм. Это на 90 л.с. и 80 Нм больше, чем у Cayenne Turbo Coupe. С таким мотором новинка способна разгоняться до первой "сотни" за феноменальные 3,3 секунды! Максимальная скорость достигает 300 км/ч.

Шасси, подвеска и другие компоненты модели были доработаны и перенастроены. В частности, дорожный просвет снижен на 17 мм. Подвеску усилили, перепрограммировали блоки управления активной подвеской (PASM), динамической стабилизации и рулевого управления (PDCC), включая систему подруливания задних колес. В стандартную комплектацию вошли карбоно-керамические тормозные диски, а также спортивная выпускная система с двумя крупными патрубками, расположенными по центру заднего бампера.

Внешне новинку можно узнать по тонированной светотехнике и оригинальному переднему бамперу с дополнительным спойлером. Спойлер на крыше получил боковые стабилизаторы, а активное заднее антикрыло стало больше по площади, что позволило увеличить прижимную силу на 40 кг.

Для снижения веса крыша новинки выполнена из углепластика. Украшением модели стали стильные легкосплавные 22-дюймовые диски, специально разработанные для Turbo GT, которые обуты в высокоскоростные шины Pirelli P Zero Corsa.

Cayenne Turbo GT получил изысканный четырехместный салон. Для отделки используется комбинированная кожа и алькантара, а также контрастная декоративная прострочка. Спортивный руль получил желтую "нулевую отметку", а все ремни безопасности имеют оригинальный золотисто-коричневый цвет.

У европейских дилеров Porsche Cayenne Turbo GT появится в сентябре. Стоимость в Германии с учетом местных налогов стартует с отметки 196 тысяч евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, легендарный Porsche 911 обзавелся новыми версиями GTS. На выбор покупателям будет предложены пять вариантов – заднеприводные купе и кабриолет Carrera GTS, полноприводные купе и кабриолет Carrera 4 GTS, а также полноприводная Targa 4 GTS.