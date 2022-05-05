Porsche представил необычный аксессуар для путешественников

Немецкая компания Porsche всегда внимательно относилась к любителям туризма и путешествий. В преддверии летнего сезона в списке аксессуаров появилась новая опция – багажник-палатка.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для любителей активного отдыха компания Porsche предлагает увлекательное трехдневное приключение по Шварцвальду и Рейнгессену на Taycan Turbo S Cross Turismo с палаткой на крыше.

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Тур обойдется в 2490 евро на человека. В эту сумму входит трансфер из/в Шутгарт, автомобиль со всем необходимым, включая постельные принадлежности и питание на три дня, а также насыщенная развлекательная программа. На официальном сайте компании есть вся информация о путешествии. Участники тура смогут насладиться красотами Шварцвальда, принять участие в различных активностях, а вечером их ожидает барбекю на природе. А ночь предстоит провести в двухместной палатке на крыше машины.

В Рейнгессене путешественников ждет посещение местных винокурен. Расписание предусматривает блюда от мастер-шефа, удостоенного звезды Michelin, дегустация вин, а также живописная дорога по немецкому "винному пути". Помимо этого, путешественников ждут спортивные активности и барбекю на природе.

Предлагаемый в качестве транспортного средства Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo оснащен батареей емкостью 93,4 кВт, которая питает два электромотора суммарной мощностью 625 л.с. Полноприводный электрокар способен разгоняться до первой "сотни" за 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 260 км/ч.

Для тех, кого заинтересовал такой необычный вид отдыха, компания предлагает отправиться в Шварцвальд 17-19 мая или 6-8 сентября, а любителей вина ждут тур по Рейнгессену с 31 мая по 2 июня. Каждая группа участников тура рассчитана на 8 человек.

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