Porsche 911 пополнили новой версией Sport Classic

Немецкая компания Porsche в последнее время активно расширяет ассортимент лимитированных версий своего культового семейства 911. Очередным примером стала версия 911 Sport Classic, которую изготовят тиражом всего 1250 экземпляром.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В 2009 году компания Porsche предложила своим поклонникам версию Sport Classic для модели 911 (997). Таких автомобилей было изготовлено всего 250 экземпляров, причем все машины серии продали за первые 48 часов. Новая лимитированная партия Sport Classic будет насчитывать 1250 купе нового поколения, причем, впервые новинка будет предложена для американских покупателей.

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Если версия 997 Sport Classic была построена на базе модификации Carrera S с 402-сильным мотором, то новинка выполнена в "мускулистом" кузове от версии Turbo. Однако, модель получит 3,7-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор мощностью 542 л.с. Вся эта мощь будет отправляться к задним колесам с помощью 7-ступенчатой механической КП. Таким образом Sport Classic станет самой тяговитой модификацией 911-го с "механикой". Кроме того, в Porsche провели обновление программного обеспечения управления двигателем.

Также в стандартную комплектацию новинки войдут активная подвеска PASM, керамические тормозные механизмы, система управления шасси PDCC, управляемые задние колеса, пакет Sport Chrono, спортивной выхлопной системой, а также меньшее количество звукоизоляции в салоне.

Внешне версия Sport Classic выделяется дополнительным передним спойлером, карбоновым капотом, золотыми эмблемами, аппликациями на кузове, выразительным задним спойлером типа "утиный хвост", а также разновеликими 20- и 21-дюймовыми дисками в ретро стиле. Интересно, что даже крыша у модели отличается от обычных 911-х своей фигурной формой. Для модели подготовили особую палитру цветов, включая эксклюзивный оттенок Sport Grey Metallic. Также покупатели могут заказать спортивные номера (от 1 до 99) на дверях.

Для отделки салона используются особые цвета и материалы отделки, кожа и деревянные вставки из древесины палдао, украсившей приборную панель. Приборные шкалы имеют белые циферблаты с зелеными цифрами, цифровой сенсорный экран мультимедйной системы, часы Sport Chrono, а также фирменный декор. Также покупатели новинки смогут заказать особые аксессуары, включая часы от Porsche Design.

В Германии новинка поступит в июле по цене от 274714 евро, что примерно на 80 тысяч больше, чем просят за Porsche 911 Turbo.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche готовит внедорожную версию модели 911.