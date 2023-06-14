Porsche празднует свое 75-летие

Немецкая компания Porsche в этом году отмечает свое 75-летие. По случаю знаменательной даты в фирменном музее в Цуффенхаузене открылась специальная экспозиция, посвященная автомобилям марки и выдающимся людям, которые внесли свой вклад в историю и развитие бренда.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. В нынешнем году все прогрессивное человечество отмечает 75-ю годовщину с момента создания компании Porsche. В рамках торжеств, посвященных юбилею, будет проведены различные специальные мероприятия, а в фирменном музее подготовили особую тематическую экспозицию, рассказывающую о многолетней истории марки и о людях, которые способствовали становлению бренда.

Выставка в музее в Цуффенхаузене называется "Driven by Dreams. 75 Years of Porsche Sports Cars". Помимо знаковых моделей марки, создатели экспозиции уделили внимание людям, которые стояли у истоков создания компании, а также внесли свой важный вклад в историю ее успеха.

В частности, речь идет о Ферри Порше, который в июне 1948 года создал первый автомобиль марки – Porsche 356 ‘No. 1’ Roadster. Важную роль в популяризации бренда на американском рынке сыграл Макс Хоффман, который представлял интересы компании за океаном. Отдали дань уважения дизайнеру Францу Ксаверу Реймшписсу, создавшему знаменитую эмблему марки, а также конструктору Петеру Фальку, который стоял у истоков создания легендарного Porsche 911. Не забыты и легенды автоспорта, например, гоночный инженер компании Норберт Зингер, а также знаменитые гонщики Ханс-Йоахим Штук и Вальтер Рерль.

С 2009 года, когда музей распахнул свои двери для посетителей, экспозиция была существенно дополненная. С 20 июня по 2 июле особым "гостем" выставки станет новый электрический концепт Mission X. Помимо музейной экспозиции в этом году фанов Porsche ожидают разнообразные мероприятия, посвященные юбилею компании, включая специальный стенд на июльском "Фестивале скорости" в Гудвуде.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche представила новый Cayenne.