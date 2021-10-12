Porsche показал уникальный арт-кар в стиле ретро

Компания Porsche совместно с дизайнером и автомобильным энтузиастом из Франции Артуром Каром представили арт-кар на базе Porsche 968. Концепт выполнен в стилистике машин 90-х годов прошлого века.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Страстный поклонник Porsche, Артур Кар начинал свое знакомство с автомобилями немецкого бренда в мастерской в Ливане. Заработав денег и перебравшись в 2015 году в Париж, он открыл собственную мастерскую по реставрации и продаже автомобилей. В 2017 году Кар решил расширить свой бизнес и основал в Париже лейбл уличной одежды L’Art De L’Automobile.

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Следующим шагом стала коллаборация с компанией Porsche, результатом которой стал причудливый спидстер под названием 968 L’ART, созданный в честь 30-летия модели 968. Дизайн арт-кара выполнен в стилистике 90-х годов, которая сегодня возвращается в мир моды. Кузов окрашен в особый оттенок зеленого, разработанный Артуром Каром и его командой специально для проекта.

В салоне установили ковшеобразные сиденья Recaro, отделанные кожей ECCO EL3. Развлекать водителя и его спутника будет аудиосистема Bose, а время путешествия можно контролировать с помощью эксклюзивного хронографа TAG Heuer на приборной панели. Среди оригинальных решений – "именные" задние фонари, выполненные в стиле солнцезащитных очков, которые предлагает модникам L’Art De L’Automobile.

После презентации на Неделе моды в Париже, Porsche 968 L’ART отправится в мировое турне. В течение следующих нескольких месяцев он посетит модные тусовки в Лондоне, Токио и Лос-Анджелесе в качестве стильного четырехколесного проповедника автомобильной культуры во всем мире.

Между тем, у Артура уже есть мысли и идеи следующего автомобиля на основе 993 GT2. Он пополнит его коллекцию Porsche, которая уже включает 911 GT2 RS, Carrera GT и 964. В амбициозных планах Кара создать серийный автомобиль совместно с компанией Porsche.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, независимые дизайнеры создали современную версию Porsche 928.