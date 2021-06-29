Независимые дизайнеры создали современную версию Porsche 928. Видео

Дизайнеры Гильерме Кноп и Жуан Шендель из бразильского Сан-Паулу представили, какой могла бы стать модель Porsche 928, если бы ее выпустили в 2025 году. 3D-проект вызвал огромный резонанс в сети.

Сегодня тема рестомодов и репликаров на тему культовых моделей прошлого стала трендом. Присоединиться к этому движению решили талантливые бразильские дизайнеры Гильерме Кноп и Жуан Шендель. Об этом сообщает портал Carscoops (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Будучи большими поклонниками бренда Porsche, в том числе и модели 928, они решили представить свое видение модели, которая вызвала настоящий фурор на Женевском автошоу в 1977 году. Футуристический автомобиль имел все необходимые атрибуты: богатую родословную, эффектный дизайн, мощный мотор V8 и дорогую отделку салона. В 1978 году автомобилю присудили престижный титул "Автомобиль года в Европе". Не удивительно, что Porsche 928 продержалось на конвейере 18 лет и разошлось по миру тиражом свыше 61 тысячи экземпляров.

Как и в случае с другими подобными проектами, Porsche 928 2025 года вырос в размерах и, по задумке создателей, получил электрический силовой агрегат. Дизайнеры сохранили общую стилистику и узнаваемость модели, пропорции кузова, характерную пластику задних крыльев и треугольники задних стекол.

Фары выполнены по мотивам современных моделей Porsche c "квартетом" светодиодов в каждой из фар. Задние фонари также являются отсылкой к современной модельной гамме бренда. Дополняют картину крупные легкосплавные колесные диски и окрашенные в светло-зеленый цвет тормозные суппорты. Дизайн салона выполнен по мотивам модели Taycan.

Гильерме Кноп является профессиональным автомобильным дизайнером из Бразилии, который работал в дизайн-студиях концерна Volkswagen в Потсдаме, Вольфсбурге и Сан-Паулу. Его основные проекты были посвящены моделям для южноамериканской рынка, например, VW Fox, Nivus, Gol GT, Tarok Pickup и других. После ухода из компании он основал собственную дизайн-студию Gak Design, а также ведет свою страничку "O Design" на YouTube-канале.

За создание 3D-модели и впечатляющих 3D-рендеров отвечал промышленный дизайнер и эксперт в области компьютерной графики CGI Жуан Шендель из Сан-Паулу, который также является большим поклонником автомобилей Porsche.

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